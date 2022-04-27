Президент Алар Карис созвал на утро пятницы, 29 апреля заседание Совета по гособороне для обсуждения вопросов развития широкомасштабной государственной обороны.
Президент Карис созвал заседание Совета по гособороне
Как сообщила в среду, 27 апреля канцелярия президента, участники заседания в первую очередь сосредоточатся на вопросах защиты населения.
Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.
В состав совета по государственной обороне входят спикер Рийгикогу Юри Ратас, премьер-министр Кая Каллас, председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, министр иностранных дел Эва-Мария Лиймец, министр обороны Калле Лаанет, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр юстиции Марис Лаури, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и командующий Силами обороны Мартин Херем.