Президент Карис созвал заседание Совета по гособороне

Как сообщила в среду, 27 апреля канцелярия президента, участники заседания в первую очередь сосредоточатся на вопросах защиты населения.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.