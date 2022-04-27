Сегодня в Хельсинки сотрудники финской полиции безопасности встретились со своими шведскими и норвежскими коллегами. На пресс-конференции по итогам встречи главы ведомств заявили, что Россия пока что не предпринимала каких-либо заметных попыток влияния на Финляндию и Швецию. В то же время спецслужбы готовы к тому, что Россия постарается каким-то образом повлиять на процесс принятия решения по НАТО в обеих странах, пишет Yle.
Финляндия и Швеция готовы к гибридным угрозам со стороны России
«Попытки влияния пока что были довольно ограниченными, очевидно, по причине того, что Россия сосредоточила свои силы на войне в Украине», – сказал глава Полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари.
Полиция предполагает, что со стороны России можно ожидать кибератаки, DDoS-атаки и информационные операции. Руководитель шведской Полиции безопасности Шарлотте фон Эссен считает, что набор средств, к которым может прибегнуть Россия, предсказать сложно, однако в арсенале, по ее мнению, могут оказаться попытки влияния на СМИ, на общественное мнение или на политиков, а также возможный подрыв критической инфраструктуры.
Пока что, однако, как говорят Пелттари и фон Эссен, в Финляндии и Швеции не было отмечено деятельности, которая заметно бы влияло на ситуацию с безопасностью в странах.