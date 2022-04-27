Финляндия и Швеция готовы к гибридным угрозам со стороны России

Сегодня в Хельсинки сотрудники финской полиции безопасности встретились со своими шведскими и норвежскими коллегами. На пресс-конференции по итогам встречи главы ведомств заявили, что Россия пока что не предпринимала каких-либо заметных попыток влияния на Финляндию и Швецию. В то же время спецслужбы готовы к тому, что Россия постарается каким-то образом повлиять на процесс принятия решения по НАТО в обеих странах, пишет Yle.