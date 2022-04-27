Война отдельно, переговоры отдельно. Что происходит в диалоге между Украиной и Россией

"Сейчас это два отдельных процесса. Война войной, переговоры переговорами. Делегации сейчас не занимаются тем, что пытаются достичь мира. Они пытаются договориться о содержании документов, которые будут подписаны, если и когда наступит мир. Люди, которые ведут переговоры, не знают, когда это произойдет", - говорит собеседник Би-би-си, близкий к российской делегации.

"Ключ к миру сейчас у российской стороны", - продолжает он.

Переговоры о мире активизируются, когда Россия посчитает, что выполнила военные цели, объясняет источник. Но в чем именно они заключаются, сказать сложно: сценарии все время меняются.

На прошлой неделе в СМИ произвело фурор заявление замкомандующего российского Центрального военного округа Рустама Миннекаева, который назвал целью второго этапа российской операции не только захват Донбасса, но и оккупацию всего юга Украины и фактическое лишение страны выхода к Черному морю.

Такой контроль позволил бы России создать сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, где, по словам Миннекаева, "тоже отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Официальные лица рангом выше - например, руководство минобороны и Кремль - это заявление никак не комментировали, поэтому стоит ли воспринимать слова Миннекаева как новую концепцию войны в Украине или просто как мнение одного генерала, неясно. До этого минобороны говорило, что считает целью второго этапа войны "освобождение" Донбасса - то есть полный захват территорий в административных границах Луганской и Донецкой областей.

И тем не менее в Киеве к выступлению Миннекаева отнеслись серьезно. "У нас есть собственные сценарии защиты Украины. И хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", - комментировал глава офиса президента Андрей Ермак.

Такие вопросы, как послевоенные границы Украины, на переговорах фактически вынесены за скобки, говорит собеседник Би-би-си, близкий к российской делегации: обсуждать это, пока боевые действия продолжаются, практически бессмысленно. Украинские переговорщики утверждают, что вопрос территориальной целостности их страны (то есть с Крымом и Донбассом в составе Украины) является четко очерченной "красной линией", за которую они ни в коем случае не перейдут.

"Стамбульское коммюнике" предполагает, что вопрос будущего Донбасса будет обсуждаться на личной встрече президентов Украины и России.

Собеседники Би-би-си говорят, что признаком готовящейся развязки конфликта станет именно личная встреча президентов воюющих стран.

"Я не хочу, но должен встретиться с президентом России, если мы планируем дипломатическим путем решить вопросы (территориальной целостности Украины)", - заявил Владимир Зеленский на днях на пресс-конференции в киевском метро.

О позиции Владимира Путина относительно встречи с украинским коллегой известно гораздо меньше. Итальянский премьер Марио Драги, говоривший с российским лидером несколько недель назад, пересказывал СМИ его позицию: общаться с Зеленским "еще не время".

Как писала Financial Times, сейчас Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта и сосредоточен на военных целях - в первую очередь захвате новых территорий. На позицию президента, как пишет газета, повлияли в том числе искаженные взгляды, которые сложились у Путина из-за докладов командования и репортажей российских государственных телеканалов.

С тем, что на данный момент встреча Путина с Зеленским выглядит маловероятной, согласен Михаил Подоляк: "Я сомневаюсь, что Российская Федерация объективно смотрит на реальность. Мне кажется, они настолько глубоко закуклились в своем иллюзорном мире, что, наверно, для разрыва этого кокона им еще нужно какое-то время".