Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду призвал коллег по ЕС не платить России за газ в рублях, передает польское телевидение, публикует «Интерфакс».
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от оплаты газа в рублях и усилить давление на РФ
«Мы не будем платить в рублях за российский газ. Мы выступаем с призывом ко всем нашим партнерам по ЕС не только об этом, но и (с призывом) ввести специальные механизмы в отношении газа и нефти, чтобы Россия не смогла изыскивать для себя иные рынки, а также ввести так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет понес ущерб из-за этих санкций», - сказал он.
Моравецкий отметил, что Россия противостоит ограничительным мерам, в связи с чем Польша, по его словам, «призывает к разработке очередного пакета санкций».
Утром в среду «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям PGNiG (Польша) и «Булгаргаз» (Болгария) в связи с неоплатой топлива рублями. На конец дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31 марта. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.