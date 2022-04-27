Премьер Польши призвал ЕС отказаться от оплаты газа в рублях и усилить давление на РФ

«Мы не будем платить в рублях за российский газ. Мы выступаем с призывом ко всем нашим партнерам по ЕС не только об этом, но и (с призывом) ввести специальные механизмы в отношении газа и нефти, чтобы Россия не смогла изыскивать для себя иные рынки, а также ввести так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет понес ущерб из-за этих санкций», - сказал он.