Ср, 27.04.2022
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В Эстонии уже смогли трудоустроиться около 25% украинских военных беженцев

Rus.err.ee
В Эстонии уже смогли трудоустроиться около 25% украинских военных беженцев
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Беженцы на пароме.
Беженцы на пароме. Фото: Mihkel Maripuu

Около четверти всех зарегистрированных в Эстонии беженцев уже приступили к работе, 90% из них работают на полную ставку, пишет Rus.ERR.

Самыми популярными сферами среди украинских беженцев являются социальная сфера, предпринимательство и сфера услуг. Так, к работе в магазинах Maxima приступило уже 109 человек. Желающих работать было в пять раз больше.

Государству пока трудно дать полный отчет по зарплатам, которые получают украинцы, ведь большинство из них приступили к работе лишь в этом месяце.

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