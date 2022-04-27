Около четверти всех зарегистрированных в Эстонии беженцев уже приступили к работе, 90% из них работают на полную ставку, пишет Rus.ERR.
В Эстонии уже смогли трудоустроиться около 25% украинских военных беженцев
В Эстонии уже смогли трудоустроиться около 25% украинских военных беженцев
Самыми популярными сферами среди украинских беженцев являются социальная сфера, предпринимательство и сфера услуг. Так, к работе в магазинах Maxima приступило уже 109 человек. Желающих работать было в пять раз больше.
Государству пока трудно дать полный отчет по зарплатам, которые получают украинцы, ведь большинство из них приступили к работе лишь в этом месяце.
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