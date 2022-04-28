"Газпром" перекрыл газ нескольким странам ЕС. Выживут ли они без него? А Россия - без их денег?

Утром 27 апреля Россия перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него "в рублях". Вечером того же дня стало известно, что их примеру последуют Финляндия (заявила министр страны по делам Европы) и Эстония (сказал глава местной газовой компании).

"Газпром" пока не отреагировал, но, судя по кейсам других стран, остановка прокачки - вопрос ближайшего времени.

В чем конфликт

"Газ за рубли" - не совсем корректное название для схемы, из-за которой закручиваются вентили. Ее суть в том, что "недружественные" страны (в частности, весь ЕС) должны платить за газ в валюте - как и прописано в контрактах - но не на европейский счет "Газпрома", а на свой собственный счет в российском "Газпромбанке".

Такие счета уже открыли 10 стран, одной из них может быть Италия, пишет Bloomberg. Официально на российскую схему пока согласилась только Венгрия.

Получив валюту от покупателя, "Газпромбанк" должен сам обменять ее на рубли и зачислить их на счет продавца - "Газпрома". То есть, не покупатель "платит рублями", а "Газпром" "получает оплату в рублях". Когда рубли попадут ему на счет, обязательство об оплате будет считаться исполненным.

Последний этап - и главное отличие новой схемы от прежней ("Газпром" давно был обязан менять часть валютной выручки на рубли), и главный камень преткновения. Еврокомиссия видит здесь возможное нарушение санкций. Она объясняет это так: процесс конвертации полностью в руках российских властей, а значит к нему может получить доступ ЦБ (который, согласно санкциям, должен быть отрезан от валютных транзакций).

Также в законе о "газе за рубли" не зафиксировано, в какой срок "Газпромбанк" должен поменять валюту - значит, процесс может быть долгим. Тогда платеж превратится в займ российскому юрлицу от европейского, что тоже запрещено санкциями.

Однозначно "чистый" с санкционной точки зрения вариант - делать все по-старому: Россия считает контракт оплаченным в момент, когда валюта "падает" на счет "Газпрома" (где он открыт - неважно), поясняет Еврокомиссия.

Ее глава Урсула фон дер Ляйен назвала отказ "Газпрома" качать нефть в Польшу и Болгарию еще одной провокацией. "Ничего удивительного, что Кремль использует энергоресурсы для шантажа", считает она.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался считать новую схему шантажом и назвал ее закономерным шагом в ответ на то, что у России "украли значительную часть резервов".

Скорее всего, так и есть - в том смысле, что схема действительно стала выражением опасений российских властей, что "европейские покупатели газа направят евро на европейские счета и сами же их арестуют", иронизировала в разговоре с Би-би-си экономист банка "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Она считает такой сценарий маловероятным.