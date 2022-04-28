2:0. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Первый тайм матча «Ливерпуль» — «Вильярреал» завершился со счётом 0:0, однако на стороне команды Юргена Клоппа был существенный статистический перевес. За первую половину встречи мерсисайдцы нанесли 15 ударов по воротам соперника, в то время как испанцы — всего один. Кроме того, в первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 63% времени и записал на свой счёт попадание в каркас ворот «Вильярреала».