Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису не планируют запрещать российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнире, сообщает РИА-Спорт со ссылкой на RMC Sport.
СМИ: на "Ролан Гаррос" планируют допустить российских теннисистов
СМИ: на "Ролан Гаррос" планируют допустить российских теннисистов
По информации источника, "Ролан Гаррос" сохраняет позицию, что теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на турнире, соблюдая принцип нейтралитета. Российские и белорусские спортсмены допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.
На прошлой неделе организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).
Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня.