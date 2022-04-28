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СМИ: на "Ролан Гаррос" планируют допустить российских теннисистов

rus.postimees.ee
СМИ: на "Ролан Гаррос" планируют допустить российских теннисистов
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Теннисистка Саманта Стосур на турнире Ролан Гаррос
Теннисистка Саманта Стосур на турнире Ролан Гаррос Фото: GONZALO FUENTES/REUTERS

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису не планируют запрещать российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнире, сообщает РИА-Спорт со ссылкой на RMC Sport. 

По информации источника, "Ролан Гаррос" сохраняет позицию, что теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на турнире, соблюдая принцип нейтралитета. Российские и белорусские спортсмены допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

На прошлой неделе организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня.

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