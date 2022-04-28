СМИ: на "Ролан Гаррос" планируют допустить российских теннисистов

По информации источника, "Ролан Гаррос" сохраняет позицию, что теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на турнире, соблюдая принцип нейтралитета. Российские и белорусские спортсмены допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.