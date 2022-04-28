Опасный однофамилец. Из-за войны известный спортсмен решил сменить фамилию

"Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе. Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, видимо, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия; было много недоразумений, писали Путнис, Путнс. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а вот украинцы были осторожны", — заявил Кристенс.