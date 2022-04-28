РЕПОРТАЖ ⟩ Прифронтовой Николаев готов «угостить» российские войска

Влияние нового масштабного наступления российской армии сказываются немного дальше пределов Донбасса, места непосредственных боевых действий, пишет Postimees.
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Прифронтовой Николаев готов «угостить» российские войска
«У меня есть 700 гектаров сельхозугодий и три вертолета, один из которых ребята сбили с помощью «Джавелина», – сказал крестьянин. – Ничего, работаем, нужно заботиться о пропитании. Хлеб на столе всегда должен быть».
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