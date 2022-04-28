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Фехтовальщица Юлия Беляева, которая летом станет матерью, планирует осенью вернуться в спорт

rus.postimees.ee
Фехтовальщица Юлия Беляева, которая летом станет матерью, планирует осенью вернуться в спорт
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Олимпийская чемпионка Юлия Беляева на торжественном приеме в Тарту.
Олимпийская чемпионка Юлия Беляева на торжественном приеме в Тарту. Фото: Ragnar Peets/Tartu Postimees

Эстонская фехтовальщица Юлия Беляева, которая в составе женской сборной Эстонии по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио, ожидает первенца и полна желания вернуться в большой спорт. Так что примеры успешного воспитания детей наряду с большим спортом по-прежнему сохранятся в сборной нашей страны.

«Я обязательно вернусь в спорт, - сказала Беляева. – Фехтование останется в моей жизни еще надолго. Женщины восстанавливаются после родов по-разному, мой малыш родится летом, надеюсь, что я быстро оправлюсь. Хочу по возможности быстро вернуться в фехтование и осенью начать сезон с остальными».

Поскольку предыдущая Олимпиада в Токио была отложена на год, до следующих Игр в Париже остается немного больше двух лет.

«В будущем сезоне чемпионаты Европы и мира уже пойдут в зачет отборочных соревнований для Олимпийских игр. Конечно же, предстоит тяжелый путь, но семья меня полностью поддерживает», - прокомментировала спортсменка.

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