Эстонская фехтовальщица Юлия Беляева, которая в составе женской сборной Эстонии по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио, ожидает первенца и полна желания вернуться в большой спорт. Так что примеры успешного воспитания детей наряду с большим спортом по-прежнему сохранятся в сборной нашей страны.
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Фехтовальщица Юлия Беляева, которая летом станет матерью, планирует осенью вернуться в спорт
Фехтовальщица Юлия Беляева, которая летом станет матерью, планирует осенью вернуться в спорт
«Я обязательно вернусь в спорт, - сказала Беляева. – Фехтование останется в моей жизни еще надолго. Женщины восстанавливаются после родов по-разному, мой малыш родится летом, надеюсь, что я быстро оправлюсь. Хочу по возможности быстро вернуться в фехтование и осенью начать сезон с остальными».
Поскольку предыдущая Олимпиада в Токио была отложена на год, до следующих Игр в Париже остается немного больше двух лет.
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