Фехтовальщица Юлия Беляева, которая летом станет матерью, планирует осенью вернуться в спорт

«Я обязательно вернусь в спорт, - сказала Беляева. – Фехтование останется в моей жизни еще надолго. Женщины восстанавливаются после родов по-разному, мой малыш родится летом, надеюсь, что я быстро оправлюсь. Хочу по возможности быстро вернуться в фехтование и осенью начать сезон с остальными».

Поскольку предыдущая Олимпиада в Токио была отложена на год, до следующих Игр в Париже остается немного больше двух лет.