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Польша призвала ЕС выделить ей деньги на беженцев из Украины

Deutsche Welle
Польша призвала ЕС выделить ей деньги на беженцев из Украины
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Украинские беженцы в Польше.
Украинские беженцы в Польше. Фото: Aleksander Kalka

Польша рассчитывает, что Европейский cоюз предоставит ей финансовые средства для обеспечения многочисленных украинских беженцев, которых страна приняла после начала российского вторжения в Украину, всем необходимым. Прецедентом должна послужить ситуация 2015 года, когда Брюссель направил Турции средства на содержание беженцев.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном вечером в среду, 27 апреля.

По словам политика, его страна "открыла свои двери и сердца" 2,5 млн украинцев, спасающимся от войны. Кроме того, Польша помогает раненым украинским солдатам, указал Моравецкий. "На это нам необходимы деньги", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз, однако, пока не выделил Варшаве на эти цели "ни единого цента". "Мы хотим справедливого отношения. Во время последнего наплыва беженцев Турцию поддержали миллиардами. Я полагаю, что и мы заслуживаем сейчас помощи от ЕС", - заявил Матеуш Моравецкий.

Одновременно он резко раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который, несмотря на нападение России на Украину, не готов уйти со своих постов в энергетических компаниях РФ.

На вопрос, подал бы он сейчас Шрёдеру руку, Моравецкий ответил: "Нет, ни за что. Его последние заявления говорят о том, что этот человек ничему не научился. У него нет чувства стыда, угрызений совести. Все мы видели страшные картины военных преступлений в Буче, Гостомеле и других местах. Тот, кого они не заставили сменить позицию, лишен чувства приличия".

Моравецкий о "Северном потоке - 2"

Комментируя решение Берлина законсервировать трубу "Северного потока - 2", принятое лишь после начала российской агрессии против Украины, польский премьер отметил: "Этот поворот в политике Германии заставил ждать себя слишком долго (…) У нас, поляков, никогда не было иллюзий относительно последствий для политики Кремля. Но я скажу так: лучше поздно, чем никогда".

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