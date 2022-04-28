Finesta: военные беженцы не оставили местных жителей без работы

Следует иметь в виду и то, что не у всех есть подходящие качества для работы на производстве, да и не у всех есть желание трудиться в этом секторе. По данным Хейкки Мяки, среди военных беженцев есть как те, кто находится в очень больших финансовых трудностях, так и те люди, у которых имелась определенная финансовая подушка. «Это означает, что если речь идет о военном беженце из Украины, то он не всегда соглашается с первой попавшейся работой и готов трудиться за самую низкую плату», – подчеркивает Хейкки Мяки, по словам которого работы хватит как для эстоноземельцев, так и для украинцев.

«Я уверен, что к осени положение останется тем же и влияние всех военных беженцев на местный рынок труда будем таким, что для некоторых предприятий снизится давление по части платы персоналу», - сказал он.

В сфере торговли идет оптимизация

На торговый сектор больше всего повлиял приход нового игрока – Lidl. «В какой-то степени это отразилось на общей картине, на рынке труда произошло движение персонала и увеличилось давление на рост заработной платы. У Lidl сейчас только восьми магазинов, поэтому масштабного влияния с этой долей рынка на всю Эстонию пока не произошло», – полагает Мяки.

Кроме того, работники Lidl, по словам Мяки, имеют более широкий профиль обязанностей.

«За более высокую зарплату требуется и более широкий уровень трудовых навыков - там работники должны заниматься разной работой, чтобы процесс был максимально оптимальным, и люди находятся именно там, где они нужны сейчас. Такая организация труда подходит не для всех работников», - отметил он.

По оценке Мяки, в секторе торговли не ожидается массового прихода рабочей силы с Украины. «Обслуживание клиентов нуждается в знании местного языка, поэтому торговый сектор по-прежнему сталкивается с нехваткой рабочих рук. Для компенсации повышения заработной платы работодатели ищут возможность сэкономить расходы иным способом», - подчеркивает он.

Стратегии для этого различны, но если почти все действующие в Эстонии торговые сети перешли на использование касс самообслуживания, то, насколько знает Мяки, Lidl не намерен идти этим путем. «Администрирование рабочей силой в торговле становится все более важным, и это непростое задание для работодателя», - отмечает он

Сектор HoReCa все еще живет в страхе перед коронавирусом

Хороших новостей нет и для туристических предприятий, включая и область питания. «Сейчас вопрос персонала в этой сфере, возможно, даже более сложный, потому что это сектор находится в подвешенном состоянии. На фоне войны мы склонны забывать, что коронавирус еще не исчез, и его новые волны вновь могут привести к закрытию кафе-ресторанов и ограничениям для гостиниц, - поясняет Мяки. - Во время предыдущих закрытий работники HoReCa оставались без работы и часть из них ушла из сектора. Они нашли новые специальности. Не хватает поваров, обслуживающего персонала, работников по уборке».

«Предприниматели, которые на какое-то время были вынуждены закрывать свои заведения, теперь должны заново выстраивать кадровую политику. Задачу затрудняет то обстоятельство, что идет общий поиск рабочей силы во многих областях, и пока COVID по-прежнему может широко распространяться, сфера туризма и питания не кажутся надежным выбором для людей», - говорит он.

По словам Мяки, по части прогноза сферы экономики и ситуации на рынке труда почти все зависит от того, как быстро и каким образом разрешится ситуация в Украине.