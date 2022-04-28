Исполнительный директор Finesta Хейкки Мяки подтверждает, что война, с одной стороны, оставляет свой след как на экономике, так и, исходя из этого, на рынке труда.
Finesta: военные беженцы не оставили местных жителей без работы
Finesta: военные беженцы не оставили местных жителей без работы
«С другой стороны, мы очень далеки от ситуации, когда из-за прибытия украинцев рабочие места уже заканчиваются», - добавил он, характеризуя ситуацию на рынке труда в первом квартале текущего года.
По словам Мяки, война, прежде всего, повлияла на деятельность работодателей. «У нас было подряд несколько кризисов, и война стала следующим в этом списке. Рост цен начался еще до войны - увеличились как цены на энергию, так и стоимость сырья, и вторжение России в Украину, в свою очередь, привело к усилению этих обоих проблем», - констатирует Мяки. По его словам, начались реструктуризации – те предприниматели, чьи производственные мощности находятся в любой из двух стран, участвующих в войне, теперь ищут возможности перевезти производство в другое место.
«Кроме того, Китай является страной с все более ухудшающейся предпринимательской средой, прежде всего, когда мы говорим о тамошней политике по части коронавируса», - добавляет Мяки. - Полный локдаун в Шанхае уже противоречит здравому смыслу. Если Китай продолжит в том направлении, что каждый раз, когда кто-то лишь чихает, весь город закрывается, то привлекательность этого региона для предпринимательства будет под серьезным ударом. Ведь просто неизвестно - можно ли вообще что-то производить, будет ли доступно сырье. В любом случае, направление, которое заметно в странах Европы – это укорачивание цепей поставок. Невысокая цена сырья, получаемая из Китая, не имеет значения, если его доступность ограничена».
В результате войны уже в начале марта в Эстонию начали прибывать первые украинские беженцы, но их влияние на экономику и на местный рынок труда, по оценке руководителя Finesta, сейчас еще рано прогнозировать. «Рынок труда Эстонии нуждался в людях, но неизвестно, как долго украинцы, бегущие от военных действий, захотят остаться здесь. Многое зависит от ситуации в их родном местожительстве. В западной части Украины ситуации спокойнее, и туда уже возвращаются уехавшие. Возможно, люди, прибывшие с оккупированных территорий, останутся здесь дольше, и они, вероятно, заинтересованы в интеграции на рынок труда», - считает он.
В промышленный сектор бурный поток работников не пришел
Промышленный сектор уже по прибытии первых военных беженцев заявил, что с удовольствием предоставит им работу. «Часть прибывших, конечно, там смогли получить работу, но, тем не менее, не стоит ожидать большого смягчения ситуации с нехваткой рабочих рук. Если мы посмотрим на число прибывших в Эстонию военных беженцев – более 30 000 – то, как я уже сказал, часть из них вернулась в Украину. Во-вторых, мы должны помнить, что большое количество беженцев – это дети, еще часть – пожилые люди, которые, в лучшем случае, могут работать с неполной нагрузкой», – поясняет руководитель предприятия арендной рабочей силы. - А трудоспособные – это, в основном, женщины. Многие из них с детьми, для которых необходимо место в детском саду или в школе. Пока его нет, родители тоже не могут идти на работу».
Следует иметь в виду и то, что не у всех есть подходящие качества для работы на производстве, да и не у всех есть желание трудиться в этом секторе. По данным Хейкки Мяки, среди военных беженцев есть как те, кто находится в очень больших финансовых трудностях, так и те люди, у которых имелась определенная финансовая подушка. «Это означает, что если речь идет о военном беженце из Украины, то он не всегда соглашается с первой попавшейся работой и готов трудиться за самую низкую плату», – подчеркивает Хейкки Мяки, по словам которого работы хватит как для эстоноземельцев, так и для украинцев.
«Я уверен, что к осени положение останется тем же и влияние всех военных беженцев на местный рынок труда будем таким, что для некоторых предприятий снизится давление по части платы персоналу», - сказал он.
В сфере торговли идет оптимизация
На торговый сектор больше всего повлиял приход нового игрока – Lidl. «В какой-то степени это отразилось на общей картине, на рынке труда произошло движение персонала и увеличилось давление на рост заработной платы. У Lidl сейчас только восьми магазинов, поэтому масштабного влияния с этой долей рынка на всю Эстонию пока не произошло», – полагает Мяки.
Кроме того, работники Lidl, по словам Мяки, имеют более широкий профиль обязанностей.
«За более высокую зарплату требуется и более широкий уровень трудовых навыков - там работники должны заниматься разной работой, чтобы процесс был максимально оптимальным, и люди находятся именно там, где они нужны сейчас. Такая организация труда подходит не для всех работников», - отметил он.
По оценке Мяки, в секторе торговли не ожидается массового прихода рабочей силы с Украины. «Обслуживание клиентов нуждается в знании местного языка, поэтому торговый сектор по-прежнему сталкивается с нехваткой рабочих рук. Для компенсации повышения заработной платы работодатели ищут возможность сэкономить расходы иным способом», - подчеркивает он.
Стратегии для этого различны, но если почти все действующие в Эстонии торговые сети перешли на использование касс самообслуживания, то, насколько знает Мяки, Lidl не намерен идти этим путем. «Администрирование рабочей силой в торговле становится все более важным, и это непростое задание для работодателя», - отмечает он
Сектор HoReCa все еще живет в страхе перед коронавирусом
Хороших новостей нет и для туристических предприятий, включая и область питания. «Сейчас вопрос персонала в этой сфере, возможно, даже более сложный, потому что это сектор находится в подвешенном состоянии. На фоне войны мы склонны забывать, что коронавирус еще не исчез, и его новые волны вновь могут привести к закрытию кафе-ресторанов и ограничениям для гостиниц, - поясняет Мяки. - Во время предыдущих закрытий работники HoReCa оставались без работы и часть из них ушла из сектора. Они нашли новые специальности. Не хватает поваров, обслуживающего персонала, работников по уборке».
«Предприниматели, которые на какое-то время были вынуждены закрывать свои заведения, теперь должны заново выстраивать кадровую политику. Задачу затрудняет то обстоятельство, что идет общий поиск рабочей силы во многих областях, и пока COVID по-прежнему может широко распространяться, сфера туризма и питания не кажутся надежным выбором для людей», - говорит он.
По словам Мяки, по части прогноза сферы экономики и ситуации на рынке труда почти все зависит от того, как быстро и каким образом разрешится ситуация в Украине.
«Есть аналитики, которые прогнозируют, что второй квартал пройдет в Эстонии и Европе в целом довольно хорошо. Но последствия войны постепенно достигают самые удаленные места, к чему добавляются все более сложные отношения с Китаем. Я лично считаю, что возможны альтернативы как по части Китая, так и России. Нам нужна новая энергия, новые сырьевые источники, новые производства – так мы сформируем экономическую среду, на которую можно положиться и за которую не будет стыдно», - резюмировал он.