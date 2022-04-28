«В экономических показателях предприятия отражается тот факт, что в первые месяцы года у нас не было ни одного готового объекта. В этом же квартале будут готовы два многоквартирных дома. Соответственно, сразу же возрастут показатели как по части доходов от продаж, так и по цифрам прибыли», – объяснил исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.
Девелопер: мы не будем торопиться с предварительной продажей новых квартир
Занимающееся развитием здоровой жизненной среды предприятие Arco Vara сосредоточилось в первом квартале 2022 года на обеспечении стабильности дальнейших планов всей группы. «Существенным изменением является основание собственного строительного предприятия-генподрядчика Arco Tarc, благодаря которому мы можем обеспечить своим девелоперским проектам эффективную строительную деятельность. Первым объектом команды Arco Tarc является этап Rannakalda в проекте Kodulahe», – сказал Нийнемяэ.
По словам Нийнемяэ, при разработке проекта премиум-класса – такого, как Rannakalda - следует учитывать как объемы продаж, так и стоимость строительства. «Учитывая, что колебание цен на строительные услуги влияет и на цены продажи, а готовность домов запланирована на начало 2024 года, мы не будем торопиться с предварительной продажей. На начальной стадии проекта мы заключили договоры продаж примерно на 30% от общего объема жилья в проекте и продолжим дальше в спокойном темпе».
На фоне растущих процентных ставок, по словам Нийнемяэ, можно порадоваться тому, что кредит на развитие Rannakalda в 18 миллионов евро из Coop Pank был заключен с фиксированным интрессом, и в ближайшие годы не нужно беспокоиться о колебании Euribor.
Во втором квартале ожидается готовность многоквартирных домов проекта Kodulahe по адресам Парги, 3 и 5. Как подтверждает Нийнемяэ, работы идут по графику, и к настоящему времени заключены договоры о предварительной продаже всех квартир.
Arco Vara продолжает деятельность и в Болгарии, где развитие проекта частных домов в Botanica Lozen Residences приближается к процессу ходатайства о выдаче разрешения на строительство.
Мико Нийнемяэ добавил, что и в этом проекте во втором квартале должны быть хорошие новости. «В настоящее время дома находятся на стадии проектирования, но уже заключен договор о бронировании с первым клиентом, и по части первых 16 частных домов ежедневно появляются заинтересованные клиенты. Целью нашей команды в следующем квартале является продолжение оформления предварительных и конечных продаж зданий Kodulahe и заключение договоров о бронировании Botanica Lozen», — добавил он.