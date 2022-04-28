Девелопер: мы не будем торопиться с предварительной продажей новых квартир

​Занимающееся развитием здоровой жизненной среды предприятие Arco Vara сосредоточилось в первом квартале 2022 года на обеспечении стабильности дальнейших планов всей группы. «Существенным изменением является основание собственного строительного предприятия-генподрядчика Arco Tarc, благодаря которому мы можем обеспечить своим девелоперским проектам эффективную строительную деятельность. Первым объектом команды Arco Tarc является этап Rannakalda в проекте Kodulahe», – сказал Нийнемяэ.

По словам Нийнемяэ, при разработке проекта премиум-класса – такого, как Rannakalda - следует учитывать как объемы продаж, так и стоимость строительства. «Учитывая, что колебание цен на строительные услуги влияет и на цены продажи, а готовность домов запланирована на начало 2024 года, мы не будем торопиться с предварительной продажей. На начальной стадии проекта мы заключили договоры продаж примерно на 30% от общего объема жилья в проекте и продолжим дальше в спокойном темпе».

На фоне растущих процентных ставок, по словам Нийнемяэ, можно порадоваться тому, что кредит на развитие Rannakalda в 18 миллионов евро из Coop Pank был заключен с фиксированным интрессом, и в ближайшие годы не нужно беспокоиться о колебании Euribor.

Во втором квартале ожидается готовность многоквартирных домов проекта Kodulahe по адресам Парги, 3 и 5. Как подтверждает Нийнемяэ, работы идут по графику, и к настоящему времени заключены договоры о предварительной продаже всех квартир.

Arco Vara продолжает деятельность и в Болгарии, где развитие проекта частных домов в Botanica Lozen Residences приближается к процессу ходатайства о выдаче разрешения на строительство.