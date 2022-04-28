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В Хааберсти обрушился туннель довоенной российской военно-морской базы

Уве Гнадентайх
В Хааберсти обрушился туннель довоенной российской военно-морской базы
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Туннель в Астангу
Туннель в Астангу Фото: Mihkel Maripuu

В таллиннcком районе Хааберсти, на глинте Астангу, обрушился туннель склада боеприпасов, находящийся под охраной как памятник старины. В понедельник было обнаружено, что обрушение может продолжиться, пишет Postimees.

Городские власти обозначили опасную зону лентой безопасности, а управа района призывает любителей прогулок на природе быть осторожными и внимательными.

«Собственник недвижимости осведомлен о ситуации и начал изучать возможности того, как совместно с Департаментом окружающей среды сделать ситуацию более безопасной для передвигающихся по участку людей», - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов.

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