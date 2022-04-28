В Хааберсти обрушился туннель довоенной российской военно-морской базы

Городские власти обозначили опасную зону лентой безопасности, а управа района призывает любителей прогулок на природе быть осторожными и внимательными.

«Собственник недвижимости осведомлен о ситуации и начал изучать возможности того, как совместно с Департаментом окружающей среды сделать ситуацию более безопасной для передвигающихся по участку людей», - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов.