В последнее десятилетие было много разговоров о том, что народ Германии несет коллективную вину за события Второй мировой войны. Этот гнет останется с ними навечно. И чем чаще события тех времен будут всплывать на повестке дня, тем больше этот гнет будет усиливаться, пишет Postimees.
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МАРИ КЛЕЙН ⟩ Русским искупление коллективной вины только предстоит
Русским искупление коллективной вины только предстоит
Эстонцам, наверное, это сложно понять, потому что, даже зная, что происходило в Клоога, для эстонцев в контексте этого времени главной парией из-за своих действий, направленных против человечества, была скорее Россия, хотя эстонцы не могли это всегда говорить прямо.