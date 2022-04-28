МАРИ КЛЕЙН ⟩ Русским искупление коллективной вины только предстоит

Эстонцам, наверное, это сложно понять, потому что, даже зная, что происходило в Клоога, для эстонцев в контексте этого времени главной парией из-за своих действий, направленных против человечества, была скорее Россия, хотя эстонцы не могли это всегда говорить прямо.

Много лет назад я столкнулась с проживающей в Эстонии девочкой, мама которой была украинкой, а папа – эстонцем. Дома у них говорили на русском: это нужно было для того, чтобы родители друг друга понимали. И они ведь понимали друг друга, только не подозревали, что в стране, где они живут, ребенка с домашним русским языком и нескладным эстонским могут автоматически воспринимать как русского… Потомка завоевателей и узурпаторов. Обвинять в том, за что он не несет ответственности.