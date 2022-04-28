Дефицит жилья позволяет продавцам поднимать цены

В марте этого года на портале недвижимости KV.EE было в среднем 3384 объявления о продаже квартир в Таллинне. По сравнению с прошлым годом количество рекламных объявлений уменьшилось на 14%. Средняя цена предложений квартир в марте составила 3149 евро за квадратный метр, что на 24% процента больше, чем год назад, следует из анализа, проведенного порталом, пишет Kodu.