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Дефицит жилья позволяет продавцам поднимать цены

rus.postimees.ee
Дефицит жилья позволяет продавцам поднимать цены
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Дефицит предложений продолжается.
Дефицит предложений продолжается. Фото: Shutterstock

В марте этого года на портале недвижимости KV.EE было в среднем 3384 объявления о продаже квартир в Таллинне. По сравнению с прошлым годом количество рекламных объявлений уменьшилось на 14%. Средняя цена предложений квартир в марте составила 3149 евро за квадратный метр, что на 24% процента больше, чем год назад, следует из анализа, проведенного порталом, пишет Kodu.  

Уменьшение количества предложений – большая проблема. У застройщиков сейчас серьезные проблемы с ценами и наличием строительных материалов, оформлением разрешений на строительство и нехваткой рабочей силы.

Из-за небольшого количества новых квартир на вторичном рынке не появляется жилье, которое могли бы продать покупатели квартир в новостройках. Таким образом, ключевым понятием на протяжении второй половины 2021 года и начала 2022 года является дефицит предложений.

Средняя цена предложений недвижимости.
Средняя цена предложений недвижимости. Фото: KV.EE

Дефицит предложений жилья позволил продавцам недвижимости поднять цены на свое усмотрение. Годовой рост средней цены предложений квартир на портале KV.EE на 24% отражает годовой рост эквивалентной стоимости недвижимости, который можно оценить в 20-30%.

С подробной информацией о рынке недвижимости можно ознакомиться на портале KV.EE.

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