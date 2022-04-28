В марте этого года на портале недвижимости KV.EE было в среднем 3384 объявления о продаже квартир в Таллинне. По сравнению с прошлым годом количество рекламных объявлений уменьшилось на 14%. Средняя цена предложений квартир в марте составила 3149 евро за квадратный метр, что на 24% процента больше, чем год назад, следует из анализа, проведенного порталом, пишет Kodu.
Дефицит жилья позволяет продавцам поднимать цены
Уменьшение количества предложений – большая проблема. У застройщиков сейчас серьезные проблемы с ценами и наличием строительных материалов, оформлением разрешений на строительство и нехваткой рабочей силы.
Из-за небольшого количества новых квартир на вторичном рынке не появляется жилье, которое могли бы продать покупатели квартир в новостройках. Таким образом, ключевым понятием на протяжении второй половины 2021 года и начала 2022 года является дефицит предложений.
Дефицит предложений жилья позволил продавцам недвижимости поднять цены на свое усмотрение. Годовой рост средней цены предложений квартир на портале KV.EE на 24% отражает годовой рост эквивалентной стоимости недвижимости, который можно оценить в 20-30%.
С подробной информацией о рынке недвижимости можно ознакомиться на портале KV.EE.