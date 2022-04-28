PILDID ⟩ На Сааремаа продается рубленный летний дом под соломенной крышей

Дом площадью 80 м2 построен в деревне Кайлука в 2006 году и расположен на участке площадью 10 039 м2. На первом этаже прекрасного деревянного дома под соломенной крышей расположены кухня-гостиная, баня с комнатой отдыха, туалет и окружающая дом терраса.

Фото: KV.EE

На втором этаже две спальни и туалет. Из обеих спален можно выйти на балкон. Первый этаж отапливается печью, а в санузле и коридоре установлены полы с подогревом. Помещения второго этажа обогреваются электрическими радиаторами.

Фото: KV.EE

По желанию покупателя в доме останется вся мебель и техника. На участке растут типичные для Сааремаа крупные можжевельники и сосны. Открытый доступ к участку установлен на основании дорожных сервитутов с соседями. Красивый морской берег находится всего в 1,3 км от дома!

Фото: KV.EE