С 1 мая между Таллинном и островом Аэгна начнет курсировать скоростной катамаран

В воскресенье 1 мая начнется сезон навигации на остров Аэгна. Судно будет отходить от причала Горхолла в Батарейной гавани. Поездка до Аэгна длится 30 минут.

В летний сезон между Аэгна и материком действует регулярное паромное сообщение. С 2022 года маршрут будет обслуживать предприятие Spinnaker OÜ. Быстроходное судно катамаранного типа Vegtind вмещает до 90 пассажиров и 20 велосипедов.

«В отличие от парома, обслуживавшего маршрут в последние годы, в этом сезоне на линию выйдет судно, которое почти в два раза больше и в два раза быстрее. Билеты можно приобрести в предварительной продаже или на месте - для продажи на месте зарезервировано по меньшей мере 20 пассажирских билетов. Паром отправляется из Таллинна и с острова Аэгна дважды в день по понедельникам, средам и четвергам. В период с 27 мая по 28 августа по пятницам, субботам и воскресеньям паром будет отправляться в обоих направлениях три раза в день, в остальное время – дважды в день. По вторникам отправлений не будет», - уточнил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Билеты можно приобрести в предварительной продаже не позднее чем за 30 минут до отправления. Продажа билетов на месте и посадка начинаются за 30 минут до рейса.

Длина катамарана Vegtind составляет 29 метров, ширина - восемь метров, максимальная осадка - полтора метра. На борту созданы условия для людей с особыми потребностями – пандусы, расширенные дверные проемы и приспособленный туалет. При необходимости судно может перевозить до 3000 килограммов грузов – для этого предусмотрен отдельный трюм.

Площадь острова Аэгна - три квадратных километра, это 17-й по размеру остров Эстонии. В зависимости от времени года на Аэгна проживает от 3 до 12 семей. Чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями стоит запланировать более продолжительную поездку, и остаться на острове на несколько дней.