Защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить свою карьеру в АПЛ, сообщает портал ua-football.com. По информации издания Calciomercato, "Манчестер Сити" планирует подписать контракт с 30-летним игроком.
Манчестер Сити готов заплатить за де Врея 40 мл евро
Манчестер Сити готов заплатить за де Врея 40 мл евро
Чемпион Англии готов потратить на этот трансфер 40 миллионов евро. Сообщается, что "Интер" не прочь отпустить своего игрока, ведь его контракт с клубом истекает через год. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан сыграл 26 матчей.