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Манчестер Сити готов заплатить за де Врея 40 мл евро

rus.postimees.ee
Манчестер Сити готов заплатить за де Врея 40 мл евро
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Стефан де Врей.
Стефан де Врей. Фото: CARL RECINE/Action Images via Reuters

Защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить свою карьеру в АПЛ, сообщает портал ua-football.com. По информации издания Calciomercato, "Манчестер Сити" планирует подписать контракт с 30-летним игроком.

Чемпион Англии готов потратить на этот трансфер 40 миллионов евро. Сообщается, что "Интер" не прочь отпустить своего игрока, ведь его контракт с клубом истекает через год. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан сыграл 26 матчей.

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