СУД НАД МАЙЛИС РЕПС ⟩ Показания экс-канцлера: другие сотрудники сами платили за крендели

В Харьюском уездном суде на этой неделе продолжился суд над бывшим министром образования и нынешним членом Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия). В качестве свидетеля был допрошен вице-канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс, пишет Postimees.
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Более подробно остановились на 13 января 2020 года – дне, когда все сотрудники министерства были приглашены на мероприятие, прошедшее в одном из залов здания Министерства образования и науки. Встреча была организована ко дню рождения Майлис Репс. «Каждый руководитель может организовывать такие мероприятия, если целевая группа правильная и все понимают, о чем идет речь», — сказал Лайдметс.