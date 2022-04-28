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СУД НАД МАЙЛИС РЕПС ⟩ Показания экс-канцлера: другие сотрудники сами платили за крендели

Тарво Мадсен
Показания экс-канцлера: другие сотрудники сами платили за крендели
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Cудебное заседание по делу Репс
Cудебное заседание по делу Репс Фото: Tairo Lutter

В Харьюском уездном суде на этой неделе продолжился суд над бывшим министром образования и нынешним членом Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия). В качестве свидетеля был допрошен вице-канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс, пишет Postimees.

Более подробно остановились на 13 января 2020 года – дне, когда все сотрудники министерства были приглашены на мероприятие, прошедшее в одном из залов здания Министерства образования и науки. Встреча была организована ко дню рождения Майлис Репс. «Каждый руководитель может организовывать такие мероприятия, если целевая группа правильная и все понимают, о чем идет речь», — сказал Лайдметс.

По словам Лайдметса, гостям пожелали хорошего начала нового года, а министру вручили подарки. Это было 45-летие министра, по случаю которого министерство вручило Репс подарочные карты садоводческого магазина на сумму 400-500 евро.

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