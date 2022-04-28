СУД НАД МАЙЛИС РЕПС ⟩ Показания экс-канцлера: другие сотрудники сами платили за крендели

Более подробно остановились на 13 января 2020 года – дне, когда все сотрудники министерства были приглашены на мероприятие, прошедшее в одном из залов здания Министерства образования и науки. Встреча была организована ко дню рождения Майлис Репс. «Каждый руководитель может организовывать такие мероприятия, если целевая группа правильная и все понимают, о чем идет речь», — сказал Лайдметс.