Госсуд: пожизненный приговор Микку Таррасте остается в силе

Госсуд в четверг не стал рассматривать кассационную жалобу, поданную представляющим Таррасте присяжным адвокатом Рюнно Роосмаа, тем самым вступил в силу приговор, провозглашенный Таллиннским окружным судом 26 января.

26 января окружной суд удовлетворил жалобу ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон и приговорил 33-летнего Таррасте к самой суровой из доступных мер наказания.

«Прокуратура крайне удовлетворена тем, что суд согласился с нашими аргументами и приговорил Микка Таррасте к такому наказанию, на котором настаивала прокуратура — к пожизненному лишению свободы. Инкриминируемые Микку Таррасте деяния настолько тяжки, что, по оценке прокуратуры, единственным способом наказать его является вынесение высшей меры наказания», - отметила прокурор в январе.