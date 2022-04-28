Тренды по обустройству террасы: богемная зелень и смелые сочетания

Богемный подход стиля boho, некоторое время назад ставшего очень популярным при оформлении интерьера, теперь добрался и до террас. На первый взгляд кажется, что мебель, растения, текстиль и детали интерьера сошлись вместе совершенно случайно, хотя на самом деле для достижения целостного впечатления была проделана серьезная работа. Создать богемное, но в то же время практичное и уютное решение обычно гораздо сложнее, чем может показаться поначалу.

Смелые сочетания

Терраса в скандинавском стиле. Фото: Shutterstock

Последние тренды благоприятствуют смелым экспериментам и сочетанию предметов разных эпох, континентов и стилей. Сегодня на террасах в моде эклектика и экзотика, однако к интерьеру все-таки нужно подходить с определенной осторожностью, чтобы не перейти за грань хорошего вкуса и не пойти на уступки в комфорте. Тем не менее, можно смело сочетать как купленное в магазине, так и собственные изделия ручного изготовления, а также комбинировать традиционный скандинавский минимализм с яркими красками.

«Настоящая» мебель

В моде садовая мебель, имитирующая комнатную. Фото: Shutterstock

Модная мебель для террасы имитирует мебель для внутренних помещений. Такие предметы мебели отличаются друг от друга прежде всего материалами, ведь уличная мебель должна быть устойчивой к погодным воздействиям. Все чаще можно увидеть садовую мебель, материал которой легко можно принять за натуральное дерево или ротанг, хотя на самом деле она сделана из пластика или металла.

Привлекательные элементы интерьера

Даже если мебель для террасы по своей природе проста и оформлена с использованием классического текстиля, террасе все равно можно придать живость и колоритность с помощью интересных элементов дизайна интерьера. Для этого может хватить одного или двух привлекающих внимание предметов, например, экзотической вазы, яркой подставки для цветов, модной лампы или интересного подсвечника.

Обилие зелени

На террасе должно быть много растений. Фото: Shutterstock

Как и в модном жилом пространстве, на террасе стоит разместить побольше растений. Они могут иметь разный вид и размер, да и цветочные горшки также необязательно должны быть одинаковыми – можно свободно сочетать керамику, дерево и металл. Как и в комнате, во дворе можно использовать цветочные горшки на ножках и различные цветочные подставки, которые помогают придать пышность композиции и создать зеленый уют. Кроме того, на террасу на лето можно вынести некоторые комнатные растения. Выращивать на террасе в контейнерах или больших горшках можно также розы, гортензии или другие приятные садовые цветы.

Плавные переходы

Терраса - продолжение сада. Фото: Shutterstock

Терраса может быть продолжением гостиной, сада или и того и другого. Можно создать единое целое, чтобы интерьер террасы основывался на характере и стиле гостиной. Например, если домашний интерьер минималистичный и скандинавский, то эту же линию можно продолжить и на террасе. Если создать мост между гостиной и террасой с помощью мебели невозможно, для этого можно использовать похожие элементы интерьера, например, текстиль или керамику. Точно так же террасу можно визуально расширить до садовой лужайки. Проще всего расширить террасу до газона с помощью зелени и цветов, используя, например, контейнеры или ящики с одними и теми же растениями как на террасе, так и в саду.

Уютная и теплая атмосфера

Уютная терраса - украшение дома. Фото: Shutterstock