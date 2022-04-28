Коронавирус выявлен у 327 жителей Эстонии, скончались четыре человека

31 человек (50,8 процента) из пациентов с тяжелой формой COVID-19 не вакцинирован, а у 30 человек (49,8 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения госпитализированы в среднем 0,4 вакцинированных в день, а на 100 000 не вакцинированного населения госпитализированы в среднем 1,1 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни, в 7 случаях госпитализация требовалась из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней госпитализировано в среднем 7,1 пациента с симптомами COVID-19 в день.

Скончались четыре человека с коронавирусом, трое не были вакцинированы: 71-летняя женщина, 74-летняя женщина, 80-летний мужчина и 87-летняя женщина.

За минувшие сутки проанализировали 2356 результатов тестов, позитивный результат дали 327 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 20 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения — в среднем 25 невакцинированных в день.