В то время пока мир наблюдал за напряжённой дуэлью Леклера и Ферстаппена, провалом «Мерседеса» и возрождением «Хааса», в чемпионатах Формулы-2 и Формулы-3 успело пройти по два и три этапа соответственно, пишет «Чемпионат». Эстонский гонщик Юри Випс может распрощаться с мечтой попастьв Ф-1.
Эстонский гонщик Юри Випс может попрощаться с мечтой о «Формуле-1»
Он стал едва ли не главным разочарованием на старте чемпионата Формулы-2. С большой долей вероятности этот сезон – последний шанс эстонца доказать, что он достоин Формулы-1 – особенно учитывая, что на повышение претендуют также и Хаугер с Лоусоном.
Поначалу Випс был очень даже неплох: два подиума на первых двух этапах. Затем он и вовсе завоевал поул в Имоле, однако из-за собственных ошибок так и не смог конвертировать его во что-то большее, чем в два очка, полученных за быстрейшее время в квалификации.
В субботней гонке с перевёрнутой решёткой эстонец после провального старта финишировал только 15-м, а в воскресенье допустил глупую ошибку, наехав на траву, после чего закончил гонку в гравии. Очень обидно, учитывая, что в тот день он реально мог побороться за победу. Если так пойдёт и дальше, эстонцу придётся попрощаться с мечтами о Формуле-1.