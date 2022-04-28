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Эстонский гонщик Юри Випс может попрощаться с мечтой о «Формуле-1»

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Эстонский гонщик Юри Випс может попрощаться с мечтой о «Формуле-1»
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Юри Випс.
Юри Випс. Фото: IMAGO/Sebastian Rozendaal/IMAGO/PanoramiC

В то время пока мир наблюдал за напряжённой дуэлью Леклера и Ферстаппена, провалом «Мерседеса» и возрождением «Хааса», в чемпионатах Формулы-2 и Формулы-3 успело пройти по два и три этапа соответственно, пишет «Чемпионат». Эстонский гонщик Юри Випс может распрощаться с мечтой попастьв Ф-1. 

Он стал едва ли не главным разочарованием на старте чемпионата Формулы-2. С большой долей вероятности этот сезон – последний шанс эстонца доказать, что он достоин Формулы-1 – особенно учитывая, что на повышение претендуют также и Хаугер с Лоусоном.

Поначалу Випс был очень даже неплох: два подиума на первых двух этапах. Затем он и вовсе завоевал поул в Имоле, однако из-за собственных ошибок так и не смог конвертировать его во что-то большее, чем в два очка, полученных за быстрейшее время в квалификации.

В субботней гонке с перевёрнутой решёткой эстонец после провального старта финишировал только 15-м, а в воскресенье допустил глупую ошибку, наехав на траву, после чего закончил гонку в гравии. Очень обидно, учитывая, что в тот день он реально мог побороться за победу. Если так пойдёт и дальше, эстонцу придётся попрощаться с мечтами о Формуле-1.

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