Эстонский гонщик Юри Випс может попрощаться с мечтой о «Формуле-1»

Он стал едва ли не главным разочарованием на старте чемпионата Формулы-2. С большой долей вероятности этот сезон – последний шанс эстонца доказать, что он достоин Формулы-1 – особенно учитывая, что на повышение претендуют также и Хаугер с Лоусоном.

Поначалу Випс был очень даже неплох: два подиума на первых двух этапах. Затем он и вовсе завоевал поул в Имоле, однако из-за собственных ошибок так и не смог конвертировать его во что-то большее, чем в два очка, полученных за быстрейшее время в квалификации.