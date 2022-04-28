О реконструкции Таллиннского горхолла говорили уже много лет, за это время искались спонсоры и иногда они даже почти находились, но всегда что-то препятствовало реконструкции. Сейчас стало понятно, что приведение в порядок одной из городских достопримечательностей вновь отложится на неопределенный срок.
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Неуверенность строителей вновь отложила реконструкцию Таллиннского горхолла на далекое будущее
Неуверенность строителей вновь отложила реконструкцию Таллиннского горхолла на далекое будущее
Карина, гулявшая вчера в полдень по крыше Горхолла, сказала Postimees, что, может, и не надо реновировать здание: «Оно могло бы остаться таким, как есть. Будет хуже, если это здание будет снесено, затем найдется спонсор, который построит здесь что-то совершенно новое». Станислав же посчитал, что Горхолл можно как-нибудь обновить или вовсе перестроить. К такому же выводу пришли и проводившие здесь время учащиеся основной школы Марек, Мартин и Сандер.