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Неуверенность строителей вновь отложила реконструкцию Таллиннского горхолла на далекое будущее

Лоора-Элизабет Ломп
Неуверенность строителей вновь отложила реконструкцию Таллиннского горхолла на далекое будущее
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Таллиннский горхолл
Таллиннский горхолл Фото: Remo Tõnismäe

О реконструкции Таллиннского горхолла говорили уже много лет, за это время искались спонсоры и иногда они даже почти находились, но всегда что-то препятствовало реконструкции. Сейчас стало понятно, что приведение в порядок одной из городских достопримечательностей вновь отложится на неопределенный срок.

Карина, гулявшая вчера в полдень по крыше Горхолла, сказала Postimees, что, может, и не надо реновировать здание: «Оно могло бы остаться таким, как есть. Будет хуже, если это здание будет снесено, затем найдется спонсор, который построит здесь что-то совершенно новое». Станислав же посчитал, что Горхолл можно как-нибудь обновить или вовсе перестроить. К такому же выводу пришли и проводившие здесь время учащиеся основной школы Марек, Мартин и Сандер.

Согласно договору о закупках, заключенному между городской управой и KPMG Baltics OÜ 10 февраля, последний бизнес-консультант собрал информацию как от возможных инвесторов, так и от финансовых учреждений, а также подготовил анализ сделки.

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