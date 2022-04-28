"Телевизор работает и побеждает холодильник". Как живет Рубцовск, куда российские солдаты отправляли посылки из Украины

Сам он на войне оказаться бы не хотел: "Война - это дикость. Это самое страшное, что может вообще в мире произойти. Последствия будут еще очень долго и очень больно. Для тех, кто участвовал и кто не участвовал в этом всем".

"Попросили быть немножечко полояльнее"

"Будь я где-то в Москве, Питере, я бы могла получать большие деньги. Я прихожу в 8 утра и работаю до ночи каждый день, без выходных. Думаете я много зарабатываю? Нет! В месяц максимум 30-40 тысяч. Я здесь бьюсь как рыба о лед. Нет у города перспективы, нормальных рабочих мест и достойной зарплаты", - рассказывает городская активистка Олеся Диларева.

Диларева начинала журналистом местной радиокомпании в 16 лет, затем с мужем и коллегами создала свой фото- и видеопродакшн. Потом открыла в Рубцовске несколько магазинов с товарами для праздника. Торговля хлопушками и свечами шла 10 лет, но в прошлом году магазины пришлось закрыть.

Причиной, по мнению Диларевой, стали ее телеграм-канал, паблик "Вконтакте" и страница в "Инстаграме" "Блогерша Рубцовск". Разъезжая по городу на "Миникупере", она второй год разоблачает чиновников: плохие дороги, несвоевременный вывоз мусора, некачественное благоустройство и коррупция. Каждый день Диларева ругает местную власть.

Рубцовск Фото: BBC

Чиновникам это не понравилось, предполагает женщина. В 2021 году они пришли в ее магазин, купили воздушный шарик, чек им не выдали. Начались проверки УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями) и налоговой, приходили не только к активистке, но и к ее мужу и родственникам - "пытались давить везде, где могли". В итоге она закрыла все точки.

Диларева, разбирая контракты на ремонт дорог, говорит, что ей становится страшно от того, "в каком количестве люди воруют деньги и как они это все проводят". Впрочем, она замечает, что реагировать на разоблачения в ее соцсетях все же начали - где-то дорогу почистят, где-то мусорную свалку уберут.

"Приезжал поговорить со мной заместитель губернатора, - рассказывает "Блогерша" Диларева. - Ну, поговорили. Меня попросили быть немножечко полояльнее, но как бы я сразу сказала что как бы лояльно, не лояльно, я отношусь ко всем одинаково и показываю правду. Ну, если кому-то она не нравится, ну пусть исправляются люди, я что могу сделать?".

Рубцовск Фото: BBC

Кроме заметок о сломанных качелях и обвалившейся штукатурке, Диларева в соцсетях сообщает о патриотических флешмобах, публикует фотографии с символом Z и называет войну "спецоперацией". Говорит, ей бы не хотелось, чтобы репортаж о Рубцовске подрывал репутацию российских военных. Многие из ее друзей уехали воевать.

"Вы совсем не так все понимаете с мародерами… Совсем. Никто в Рубцовске ничего оттуда не получал", - уверена активистка.

"30 тысяч рублей в месяц - бешеные деньги"