Кристо Кяэрманн больше не миллиардер

Дело в том, что цена акций Wise значительно упала. Акции Wise начали торговаться на Лондонской фондовой бирже в начале июля прошлого года по цене в восемь британских фунтов, что сделало Кяэрманна и соучредителя компании Таавета Хинрикуса миллиардерами.

Сегодня цена акций Wise вдвое ниже — вчерашняя цена закрытия биржи составляла 3,95 фунта стерлингов, и это означает, что стоимость компании составляет 4,7 миллиарда евро.

Стоимость доли Кяэрманна в Wise составляет 863,7 млн ​​евро, исходя из вчерашней цены закрытия. Если Таавет Хинрикус не продал больше ни одной акции в этом году, стоимость его пакета составляет 433 миллиона евро. Хинрикус больше не является членом совета Wise, и от него больше не требуется отчитываться о своих сделках с акциями.

Так кто сейчас самый богатый человек в Эстонии?

Как было сказано, стоимость доли Таавета Хинрикуса составляет 433 миллиона евро. Но Хинрикус продавал акции на Лондонской фондовой бирже с момента листинга компании.

Taavet Hinrikus Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Согласно документам, представленным на биржу, он продал 4,3 млн акций на предторговом аукционе за 8 млн фунтов стерлингов, совершив сделку на сумму 34,5 млн фунтов стерлингов, или 41,4 млн евро.

Кроме того, 22 октября Хинрикус продал 10 миллионов акций Wise по цене 8,15 миллиона фунтов стерлингов на общую сумму 81,5 миллиона фунтов стерлингов, или 97,8 миллиона евро.

Таким образом, общая стоимость существующих, а также проданных летом и осенью акций Хинрикуса составляет 863 млн евро.

Но, как говорится в рекламе телемагазинов, это еще не все. Инвестиционная компания Хинрикуса Notorius также владеет 2,24% акций Bolt стоимостью 468 млн евро. Кроме того, на конец 2020 года на балансе Notorius значились денежные средства и финансовые инвестиции в размере 95,6 млн евро.

Таким образом, стоимость активов Хинрикуса на сегодня должна составлять около 1,14 млрд евро.

В середине января Bolt объявил, что привлек от инвесторов 628 млн евро, в результате чего стоимость компании повысилась до 7,4 млрд евро. Сделка также привела к появлению третьего миллиардера в Эстонии, поскольку основатель и генеральный директор компании Маркус Виллиг владеет 18,89% акций Bolt. Таким образом, стоимость его активов оценивается в 1,4 млрд евро.

Markus Villig. Фото: Tairo Lutter

Выходит, что самыми богатыми людьми в Эстонии на данный момент должны быть Маркус Виллиг с 1,4 млрд евро, Таавет Хинрикус с 1,14 млрд евро и Кристо Кяэрманн с 0,86 млрд евро.

При этом необходимо подчеркнуть, что активы троих имеют разную степень ликвидности. У Таавета Хинрикуса самые ликвидные активы, которые он, как известно, активно инвестирует.

Активы Кяэрманна, в основном, как и большая часть активов Хинрикуса, вложены в акции Wise. Если они захотят продать небольшую долю в Wise, особых проблем возникнуть не должно, но для передачи более крупной доли им придется поискать вторую сторону.