В начале апреля боксер Амир Хан был ограблен поздним вечером, сразу после ужина в ресторане, сообщает Mirror. В ресторане он был со своей женой. Грабители угрожали оружием и сняли с руки боксера часы Franck Muller стоимостью 72 000 фунтов стерлингов.
Работники ресторана бросились на помощь Амиру Хану, с которого сняли часы стоимостью 72 000 фунтов
Ресторан Sahara Grill в Восточном Лондоне опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что сотрудники спешат на помощь боксеру Амиру Кхану, который в момент ограбления стоял под дулом пистолета.
К Хану и его жене Фарьял Махдум подошли двое мужчин, один из которых был вооружен, и украли у Хана изготовленные по спецзаказу часы Franck Muller. На кадрах видно, как Хан и его жена болтают с персоналом ресторана перед тем, как покинуть помещение.
После того, как они перешли дорогу, к Хану подошли двое мужчин, один из которых направил на него пистолет. Затем грабители побежали в ожидающий их автомобиль и скрылись.
Увидев случившееся, сотрудники ресторана поспешили на помощь боксеру. В беседе с MyLondon совладелец Shara Grill Тахир Раззак сказал: «За две минуты до происшествия Амир Хан был у нас, и уже собирался уйти, но наша команда сфотографировалась с ним, в том числе сделала и сэлфи - они попросили его о фото именно тогда, когда боксер уходил, чтобы во время ужина его не беспокоить. Спустя пару минут, уже когда они уже были снаружи, один из членов нашей команды увидел через стекло, что к Хану и его жене бегут люди и подумал, что, вероятно, кто-то тоже хочет сделать селфи. Но затем увидели, что один из подбежавших достал пистолет. Мои работники позвали старший персонал, все выбежали из магазина на помощь, но в неразберихе преступники скрылись. Все произошло буквально за пару секунд. Мы все очень расстроены случшившимся».