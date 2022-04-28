Работники ресторана бросились на помощь Амиру Хану, с которого сняли часы стоимостью 72 000 фунтов

Увидев случившееся, сотрудники ресторана поспешили на помощь боксеру. В беседе с MyLondon совладелец Shara Grill Тахир Раззак сказал: «За две минуты до происшествия Амир Хан был у нас, и уже собирался уйти, но наша команда сфотографировалась с ним, в том числе сделала и сэлфи - они попросили его о фото именно тогда, когда боксер уходил, чтобы во время ужина его не беспокоить. Спустя пару минут, уже когда они уже были снаружи, один из членов нашей команды увидел через стекло, что к Хану и его жене бегут люди и подумал, что, вероятно, кто-то тоже хочет сделать селфи. Но затем увидели, что один из подбежавших достал пистолет. Мои работники позвали старший персонал, все выбежали из магазина на помощь, но в неразберихе преступники скрылись. Все произошло буквально за пару секунд. Мы все очень расстроены случшившимся».