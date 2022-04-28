Что-то новенькое: окончательная цена новой квартиры выясняется лишь у нотариуса

Яанус Лаугус подтверждает, что многие девелоперы недвижимости уже добавили в обязательственно-правовые договоры пункты, согласно которым многие условия остаются открытыми.

«В предварительном договоре фиксируется максимальная цена квартиры. Она может оказаться аж на десять процентов выше той, которую человек был изначально готов заплатить. Если раньше, оговаривая сроки сдачи, девелоперы оставляли себе запас в месяц-два, то в новых договорах, на случай затруднений с поставками, может быть установлена полугодовая отсрочка сдачи. Ситуация такова, что окончательные условия покупки недвижимости выясняются уже у нотариуса», – пояснил Лаугус.

«Конечно, это неудобно для покупателя, однако в ситуации дефицита сырья и сложностей с поставками ни девелопер, ни строитель не знают, какова будет окончательная цена проекта и когда будет сдан дом.

Поэтому некоторые девелоперы не хотят выставлять квартиры на продажу до окончательной сдачи здания. Они готовы начать продажи в момент, когда дом будет построен и выяснится окончательная цена», – добавил Лаугус.

«Несмотря на то, что рынок сейчас активен и покупатели забыли о неуверенности, которую поначалу вызвала война, договоры с плавающими условиями снова заставляют людей сомневаться. В таких условиях имеются свои риски, я рекомендую крайне внимательно читать подобные договоры и на всякий случай консультироваться у профессионалов», – сказал Лаугус.