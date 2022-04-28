В Канзасе в ракетной шахте построили роскошный бункер для защиты от разного рода апокалиптических событий, например, от ядерной катастрофы, передает Kodu.
Фото ⟩ В США строят бункеры класса люкс, чтобы пережить в них ядерную войну
Бывший военный комплекс к северу от города Уичито давно разрушен и опустошен. Все, что осталось, это здания - некоторые на земле, некоторые под землей.
Проект этого ядерного бункера называется Survival Condo. Бункер создал инженер Ларри Холл, построивший первый «атомный многоквартирный дом» еще в 2010 году. Он работает над аналогичными проектами в других частях США, Европы и Азии. Где именно, не раскрывается из соображений безопасности.
Первую ракетную шахту Холл купил в 2008 году и потратил почти 20 миллионов долларов, чтобы превратить ее в пригодный для жизни бункер. Однако экземпляр, о котором идет речь, — совсем новый и достигает глубины 201 метра. В нем 15 этажей, и он почти полностью автономен. Убежище рассчитано на 75 человек, которые могут провести там не менее пяти лет.
В Survival Condo 14 отдельных квартир стоимостью от 500 000 долларов (468 тысяч евро). Самая дорогая стоит целых 4,5 млн долларов (4,21 млн евро). Это может показаться невероятным, но все квартиры уже нашли покупателей.
Помимо спальни и гостиной, в каждой квартире есть современная кухня и ванная комната. В стены встроены виртуальные окна, чтобы сделать жизнь в бункере более сносной. Конечно, можно заказать и специальные решения, но они еще больше повысят стоимость. Например, заказчик из Саудовской Аравии хотел построить подземную мечеть, что и было сделано.
Помимо квартир в бункере есть и общественные зоны для отдыха: бассейн, спа, баня, кинотеатр, салон красоты, тренажерный зал, стена для скалолазания, поле для мини-гольфа, тир и даже парк для выгула собак. Также имеются учебный класс, медицинский центр и продуктовый магазин. Продукты тоже хранятся в бункере. Свежие овощи будут выращиваться с помощью гидропоники.
С подробностями о Survival Condo можно ознакомиться ЗДЕСЬ.