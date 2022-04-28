Фото ⟩ В США строят бункеры класса люкс, чтобы пережить в них ядерную войну

Бывший военный комплекс к северу от города Уичито давно разрушен и опустошен. Все, что осталось, это здания - некоторые на земле, некоторые под землей.

Проект этого ядерного бункера называется Survival Condo. Бункер создал инженер Ларри Холл, построивший первый «атомный многоквартирный дом» еще в 2010 году. Он работает над аналогичными проектами в других частях США, Европы и Азии. Где именно, не раскрывается из соображений безопасности.

Квартира в ядерном бункере. Фото: SurvivalCondo.com/Cover Images/Scanpix

Первую ракетную шахту Холл купил в 2008 году и потратил почти 20 миллионов долларов, чтобы превратить ее в пригодный для жизни бункер. Однако экземпляр, о котором идет речь, — совсем новый и достигает глубины 201 метра. В нем 15 этажей, и он почти полностью автономен. Убежище рассчитано на 75 человек, которые могут провести там не менее пяти лет.

В Survival Condo 14 отдельных квартир стоимостью от 500 000 долларов (468 тысяч евро). Самая дорогая стоит целых 4,5 млн долларов (4,21 млн евро). Это может показаться невероятным, но все квартиры уже нашли покупателей.

План бункера. Фото: SurvivalCondo.com/Cover Images/Scanpix

Помимо спальни и гостиной, в каждой квартире есть современная кухня и ванная комната. В стены встроены виртуальные окна, чтобы сделать жизнь в бункере более сносной. Конечно, можно заказать и специальные решения, но они еще больше повысят стоимость. Например, заказчик из Саудовской Аравии хотел построить подземную мечеть, что и было сделано.

Бассейн для общего пользования. Фото: SurvivalCondo.com/Cover Images/Scanpix

Помимо квартир в бункере есть и общественные зоны для отдыха: бассейн, спа, баня, кинотеатр, салон красоты, тренажерный зал, стена для скалолазания, поле для мини-гольфа, тир и даже парк для выгула собак. Также имеются учебный класс, медицинский центр и продуктовый магазин. Продукты тоже хранятся в бункере. Свежие овощи будут выращиваться с помощью гидропоники.

Продуктовый магазин. Фото: SurvivalCondo.com/Cover Images/Scanpix