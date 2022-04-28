Столтенберг заявил о предоставлении гарантий безопасности Финляндии и Швеции до вступления в НАТО

Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что решение о подаче заявки на членство в НАТО зависит от Финляндии и Швеции.

"Но если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию будут приветствовать с распростертыми объятиями в НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что эти две страны являются ближайшими партнерами Альянса и членами Европейского Союза, а также сильными и устойчивыми демократиями.

"Мы работаем с Финляндией и Швецией на протяжении многих лет. Мы знаем, что их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО, являются взаимосовместимыми с силами НАТО. Мы проводили совместные учения и тренировки. И мы работали с Финляндией и Швецией в различных миссиях и операциях", - отметил Столтенберг.

"Я также ожидаю, что процесс будет быстрым, и что они смогут присоединиться к НАТО после того, как формальный процесс будет завершен", - сказал генсек.

Также он пояснил, что после подачи Финляндией и Швецией заявки на вступление, затем соответствующие решения будут принимать 30 стран-членов НАТО.

В частности, как только в НАТО будет принято решение пригласить эти две страны присоединиться к Альянсу, это пришлет сильный политический сигнал, что безопасность Финляндии и Швеции имеет значение для всех стран-членов НАТО.

Также Столтенберг ответил на вопрос, возможны ли гарантии безопасности для этих двух стран до их официального вступления в НАТО.