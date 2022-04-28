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Эстония запускает с мая страхование вакцинации

rus.postimees.ee
Эстония запускает с мая страхование вакцинации
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Vaktsiine jõuab Eestisse järjest rohkem ja nüüd on võimalik teha massvaktsineerimisi ka ettevõtetes.
Vaktsiine jõuab Eestisse järjest rohkem ja nüüd on võimalik teha massvaktsineerimisi ka ettevõtetes. Фото: Ain Liiva

C мая в Эстонии будет запущено cтрахование вакцинации, и люди, здоровье которых в результате вакцинации понесло серьезный ущерб, смогут подать заявление на компенсацию.

Цель создания вакцинного страхования – поддержать людей, понесших ущерб здоровью, и тем самым повысить доверие людей к вакцинации.

«Качество и безопасность используемых в Эстонии лекарств очень высоки — после вакцинации редко наносится ущерб здоровью. Создавая вакцинное страхование, мы хотим дать людям уверенность в принятии решения о вакцинации и поддержать людей, если из-за вакцинации они понесли ущерб здоровью, который продолжался четыре месяца и более», — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Компенсация выплачивается, если в результате вакцинации пациенту причинен серьезный вред здоровью продолжительностью не менее четырех месяцев или если существует хотя бы вероятная связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом.

По словам руководителя финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэги, заявление вместе с необходимыми документами можно подать по электронной почте, на бумаге или через портал для пациентов www.digilugu.ee.

«После подачи заявления Больничная касса оценит, соответствует ли заявление условиям, а затем направит его в Лекарственный департамент, которое оценивает, существует ли связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Обработка заявки может занять до 150 дней», — пояснил он.

Серьезные повреждения здоровья делятся на пять категорий, каждая из которых имеет фиксированную страховую выплату:

1) 2000 евро в случае причинения умеренной тяжести вреда здоровью;

2) 10 000 евро в случае причинения средней тяжести вреда здоровью;

3) 25 000 евро в случае причинения тяжкого вреда здоровью;

4) 50 000 евро в случае очень тяжкого вреда здоровью;

5) 100 000 евро в случае особо тяжкого вреда здоровью или смерти.

Не все случаи подлежат компенсации

Департамент собирает информацию о реакциях на лекарства и вакцины с целью выявления новых побочных эффектов. По словам главы отдела безопасности лекарств Майи Уускюла, в Лекарственный департамент было отправлено чуть более 7000 уведомлений о реакциях на вакцины против Covid-19, в том числе почти 900 случаев неэффективности вакцин. Это составляет 0,35% всех введенных доз вакцины.

«Серьезные реакции были описаны в 363 уведомлениях, сто составляет 0,018 процента доз вакцины, и, по оценкам департамента, 75 из этих реакций могут быть связаны с вакциной. В большинстве этих случаев были описаны побочные эффекты, указанные в информации о лекарстве», — сказала Уускюла.

По словам Уускюла, не все из этих 75 серьезных случаев подлежат компенсации, потому что критерии оценки тяжести реакции и тяжести ущерба от вакцины разные.

"Во всех случаях реакция не длилась четыре месяца. Например, об аллергических реакциях, требующих лечения, сообщалось более 30 раз, а о рвоте, требующей краткосрочной госпитализации, сообщалось семь раз. Кроме того, случаи, когда реакция связана не с вакциной, а с осложнением процедуры инъекции, не будут подпадать под определение", - пояснила она. Также она подчеркнула, что после прививки чаще всего возникают легкие реакции, перечисленные в памятке, которые проходят через несколько дней.

В 2022 году задним числом будут возмещены случаи ущерба, нанесенного вакцинами против Covid-19, которые произошли с декабря 2020 года. Начиная с 2023 года система будет распространена на другие вакцины, в том числе на плановые вакцины, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.

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