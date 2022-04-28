Украинский онлайн-университет Choice31 предоставляет в Эстонии свои курсы и другие образовательные услуги

Для сотрудников украинского онлайн-университета Choice31 война началась в одно и то же время, ранним утром 24 февраля, но у всех это происходило немного по-разному.

Ульяна проснулась от взрыва, прогремевшего неподалеку, решила, что ей показалось, и легла спать дальше… до следующего взрыва. Юля заранее договорилась с подругой, что если вдруг начнется, то подруга заедет, а когда началось, Юля два часа говорила, что никуда не поедет, потому что вечером съемка и вообще сейчас все успокоится. Александр бросился собирать самое главное – документы, ноутбук, корм для собаки. Илья, перебравшийся в 2014 году в Киев из Луганска, и Платон, в те же годы уехавший в Киев из Донецка, испытали сильнейшее чувство дежавю. Кто-то узнал о начале войны от взволнованных родителей, кто-то, наоборот, сам звонил родителям, с трудом справляясь с волнением. Два сотрудника компании призваны в отряд территориальной обороны, а еще несколько сотрудников активно волонтерят в госпиталях и кибер-роте.

До российского вторжения большая часть коллектива университета (на две трети женского) работала в Киеве и Одессе, еще несколько сотрудников работали удаленно из других городов. Образовательные программы компании помогают самым разным людям – от студентов, стремящихся получить первоначальное представление о современных цифровых профессиях, до матерых спецов, нацеленных на прокачку той или иной экспертизы – переизобрести себя, добавить жизни новые смыслы и задачи.

24 февраля руководство компании приняло несколько важных решений, в том числе, выплатить зарплату раньше обычного графика и приостановить работу на несколько дней, чтобы все сотрудники могли решить, кто остается, а кто эвакуируется. В итоге большая часть сотрудников – в Киеве и в Одессе, в Западной Украине, Польше и в Германии – продолжили работать и сплотились как никогда, тем более, что взаимопонимание и поддержка чувствовались в самых разных вещах. Так, например, в Украине с самых первых дней войны стало возможным подать заявку на проведение интернета в бомбоубежище – чтобы люди могли жить и работать настолько безопасно, насколько это возможно.

Продолжение деятельности Choice31 особенно важно не только для выживания компании, но и для поддержки родной страны. Компания помогает с закупкой продуктов и медикаментов для пострадавших. В данный момент 50% выручки направляется в фонд помощи жертвам войны в Украине. Стоимость курсов была существенно снижена, чтобы в нынешнее суровое время люди могли продолжать учиться новым профессиям, которые востребованы сейчас, и будут востребованы еще сильнее в мирное время.

Компания в целом работает даже с большей эффективностью, чем до войны – готовясь к предоставлению своих курсов и других образовательных услуг в странах Балтии. Университет предлагает курсы B2B-продаж для рынков США и Европы, B2B-маркетинг, бесконфликтной коммуникации, бизнес-английского, Google таблицы и профориентации. Также обучает трем профессиям: SEO, PPC и ASO.