Из воспоминаний ⟩ Ирья Лутсар: мифы увеличили число смертей от коронавируса – на данный момент их 2533

За время пандемии в Эстонии от коронавируса скончалось 2533 человека – это 0,4 процента от всех выявленных случаев заражения. В Финляндии от коронавируса умерло 3638 человек, в Латвии – 5744. Пандемия вызвала избыточную смертность во всем мире, за исключением некоторых стран. Несмотря на здешние относительно мягкие ограничения, по числу смертей от ковида Эстония находится где-то посередине: среди стран Восточной Европы ситуация в Эстонии одна из лучших, однако уступает скандинавским странам. Но всё же Эстония добилась большего успеха, чем многие высокоразвитые крупные государства.