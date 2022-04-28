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Из воспоминаний ⟩ Ирья Лутсар: мифы увеличили число смертей от коронавируса – на данный момент их 2533

Ирья Лутсар
, Медицинский микробиолог
Ирья Лутсар: мифы увеличили число смертей от коронавируса – на данный момент их 2533
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Фото: Лии Ранник

Два извилистых года коронавируса: чему мы научились и что ждет нас впереди.

За время пандемии в Эстонии от коронавируса скончалось 2533 человека – это 0,4 процента от всех выявленных случаев заражения. В Финляндии от коронавируса умерло 3638 человек, в Латвии – 5744. Пандемия вызвала избыточную смертность во всем мире, за исключением некоторых стран. Несмотря на здешние относительно мягкие ограничения, по числу смертей от ковида Эстония находится где-то посередине: среди стран Восточной Европы ситуация в Эстонии одна из лучших, однако уступает скандинавским странам. Но всё же Эстония добилась большего успеха, чем многие высокоразвитые крупные государства.

Причиной избыточной смертности является тяжелое течение Covid-19, но свой вклад внесли и другие факторы, связанные с пандемией. На данный момент смертность от коронавируса среди людей моложе 60 лет ниже, чем при сезонном гриппе, у людей старше 60 лет смертность находится на одинаковом уровне со смертностью от гриппа.

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