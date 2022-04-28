Видео ⟩ Страшная авария на гонке Moto2 : мотоцикл превратился в огненный шар

Погодные условия сильно осложнили гонку, проливной дождь ухудшил сцепление с трассой. Это привело к тому, что сразу восемь гонщиков вылетели за пределы трека, некоторые врезались в стену ограждения.

Одним из гонщиков, влетевших в эту аварию, оказался Зонта ван ден Гурберг, чей мотоцикл буквально взорвался, превратившись в огненный шар.

После этого ван ден Гурберг и другие гонщики были замечены убегающими на фоне полыхающего байка. Неудивительно, что на гонке Гран При подняли красный флаг, а спасатели примчались к месту происшествия, чтобы потушить горящую машину голландца. В последующем заявлении MotoGP подтвердили, что все участники столкновения оставались в сознании.

Одним из участников аварии оказался американец Кэмерон Бобье, который описал инцидент как «очень страшный», прежде чем подтвердить, что все, попавшие в аварию живы и здоровы. «Если честно, это было довольно страшно, - сказал он. – Но важно то, что мы все живы и здоровы. Там было много неразберихи».

После инцидента было объявлено, что все, попавшие в аварию, не смогут возобновить гонку; только 15 мотоциклистов смогли прийти к финишу под проливным дождем в Портимане. Победителем, сумевшим преодолеть все перипетии, стал Джо Робертс (Italtrans).