На конкурс "Учитель года 2022" представлено более 1500 номинаций

"Это показывает, что в эти сложные времена работу наших учителей, опорных специалистов, преподавателей, молодежных работников и других специалистов в области образования замечают и оценивают по заслугам", - сказала министр Лийна Керсна. "Отдавая должное педагогам, мы выражаем благодарность всем тем, кто ежедневно помогает нашим детям и молодежи. Помимо наших детей, работники сферы образования заботливо приняли украинских детей, обеспечив им безопасную среду для жизни и обучения".

Как обычно, на конкурс поступило большое количество номинаций из двух крупнейших городов - 556 из Таллинна и 118 из Тарту. По уездам наибольшее число кандидатов было выдвинуто из Харьюского уезда (136), Ида-Вируского уезда (100) и Ляэне-Вируского уезда (98).

По сравнению с предыдущим годом, количество номинаций увеличилось в категориях "Воспитатель детского сада", "Классный руководитель" и "Достижение года в учебном заведении". В категории "Премия за дело жизни" была получена 31 номинация.

Далее региональные, тартуский, нарвский, таллиннский комитеты и комитет по высшему образованию приступят к работе по определению финалистов. Эти комитеты в конце учебного года представят свои предложения государственной комиссии по премиям в области образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием. Информация о номинантах на премию за дело жизни будет направлена напрямую в государственную комиссию.

Награды будут вручены на торжественном гала-мероприятии "Учитель года", которое состоится 8 октября в Пярнуском концертном зале и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского национального телевидения. Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз учителей Эстонии.