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На конкурс "Учитель года 2022" представлено более 1500 претендентов

rus.postimees.ee
На конкурс "Учитель года 2022" представлено более 1500 претендентов
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Министр образования и науки Лийна Керсна.
Министр образования и науки Лийна Керсна. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На конкурс "Учитель года 2022" представлено 1554 номинантов в тринадцати категориях. По словам министра образования и науки Лийны Керсна, это отличный результат: в этом году кандидатов на звание больше, чем в прошлом.

"Это показывает, что в эти сложные времена работу наших учителей, опорных специалистов, преподавателей, молодежных работников и других специалистов в области образования замечают и оценивают по заслугам, - сказала министр Лийна Керсна. - Отдавая должное педагогам, мы выражаем благодарность всем тем, кто ежедневно помогает нашим детям и молодежи. Помимо наших детей, работники сферы образования заботливо приняли украинских детей, обеспечив им безопасную среду для жизни и обучения".

Как обычно, на конкурс поступило большое количество имен номинантов из двух крупнейших городов - 556 из Таллинна и 118 из Тарту. По уездам наибольшее число кандидатов было выдвинуто из Харьюского уезда (136), Ида-Вируского уезда (100) и Ляэне-Вируского уезда (98).

По сравнению с предыдущим годом, число претендентов увеличилось в категориях "Воспитатель детского сада", "Классный руководитель" и "Достижение года в учебном заведении". В категории "Премия за дело жизни" 31 номинант.

Теперь региональные, тартуский, нарвский, таллиннский комитеты и комитет по высшему образованию приступят к работе по определению финалистов. Эти комитеты в конце учебного года представят свои предложения государственной комиссии по премиям в области образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием. Информация о номинантах на премию за дело жизни будет направлена напрямую в государственную комиссию.

Награды будут вручены на торжественном гала-мероприятии "Учитель года", которое состоится 8 октября в Пярнуском концертном зале и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского национального телевидения. Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз учителей Эстонии.

В рамках конкурса "Учитель года" министерство совместно с Департаментом по делам образования и молодежи также проводит конкурс "Школа года", и в этом году в конкурсе участвует 31 школа. Школа года 2022 будет определена жюри и общественным голосованием и будет объявлена 27 мая в прямом эфире Terevisioon.

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