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Ирина Винер-Усманова рассказала, сменят ли гражданство российские гимнастки

rus.postimees.ee
Ирина Винер-Усманова рассказала, сменят ли гражданство российские гимнастки
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Ирина Винер-Усманова.
Ирина Винер-Усманова. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не намерены менять спортивное гражданство после отстранения от международных соревнований, сообщает "Чемпионат". Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Никто из спортсменов не запрашивал смену гражданства, у нас это исключено. Наши гимнастки очень мотивированные и патриотичные», — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.

Ранее Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики.

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