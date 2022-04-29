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Из России ушла IKEA? Теперь там будет ИДЕЯ!

Kodu.postimees.ee
Из России ушла IKEA? Теперь там будет ИДЕЯ!
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Шведский мебельный гигант IKEA на неопределенный срок закрыл свои магазины в России. На дешевую мебель всегда есть спрос, поэтому возникла идея открыть российский аналог, пишет Kodu.

Петербургская дизайнерская студия «Люксорта-Сервис» направила ходатайство о регистрации торговой марки ИДЕЯ. При этом логотипы российской ИДЕЯ и шведской IKEA практически идентичны. 

По словам директора "«Люксорты-Сервис» Константин Кукоев, его компания пострадала из-за ухода IKEA с российского рынка, поскольку создавала проекты, рассчитанные на мебель шведского бренда. Кукоев подал на шведскую компанию в суд, требуя возмещения ущерба в размере четверти квадриллиона рублей. Чтобы понять, насколько велика эта сумма, уточним, что квадриллион — это миллион миллиардов.

«После закрытия IKEA у нашего бизнеса начались проблемы. Я подал на них в суд и одновременно решил зарегистрировать такую ​​торговую марку и запустить производство, чтобы иметь полный аналог мебели, только российского производства», — говорится в сообщении Кукоева.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» предприниматель рассказал, что планирует вдохнуть жизнь в «ИДЕЯ», если выиграет судебный процесс и получит желаемую компенсацию.

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