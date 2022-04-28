Норвежская лыжница о речи Степановой: "Слова Степановой шокируют"

Во вторник в Кремле прошло награждение победителей и призеров зимних Олимпийских игр в Пекине. Награды обладателям золотых медалей вручил лично президент страны. "На моих глазах Россия стала снова сильной, гордой и успешной. Очевидно, что не всем в мире это нравится, но я уверена, что мы победим. Как победили на Олимпиаде. Горжусь, что получаю награду из рук президента страны. Вы высоко подняли наше знамя, а мы его не опустим", - сказала Степанова на встрече с Путиным.