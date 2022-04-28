Война в Украине не сильно уменьшила в Эстонии количество телефонных мошенничеств, за три месяца мошенники выманили более 1,2 млн евро, пишет Rus.Err.ee.
Мошенничества продолжаются
Мошенничества продолжаются
Раньше было известно, что крупные колл-центры, работники которых обзванивали людей и выманивали деньги, находились в Украине, однако и после начала войны мошенничества продолжаются, сказала ERR веб-констебль Департамента полиции и погранохраны (PPA) Маарья Пунак, добавив, что звонки по-прежнему поступают из-за границы, но откуда именно, полиции сказать не может. Подобные украинским колл-центры обнаружены в Латвии и Литве.
Основная схема мошенничества не изменилась, подтвердила она: «Как и прежде, звонят якобы представители банка или Google, то, что они говорят, тоже осталось прежним».
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