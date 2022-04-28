Раньше было известно, что крупные колл-центры, работники которых обзванивали людей и выманивали деньги, находились в Украине, однако и после начала войны мошенничества продолжаются, сказала ERR веб-констебль Департамента полиции и погранохраны (PPA) Маарья Пунак, добавив, что звонки по-прежнему поступают из-за границы, но откуда именно, полиции сказать не может. Подобные украинским колл-центры обнаружены в Латвии и Литве.