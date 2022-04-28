"Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" покупает VK. При чем здесь Украина и Путин?

Обе компании подтвердили соглашение, для совершения сделки стороны должны будут получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, говорится в заявлении VK. Основные условия сделки стороны уже согласовали, но они пока не разглашаются, следует из сообщений обеих компаний.

VK - это бывшая Mail.ru Group, сменившая название в октябре прошлого года. В декабре компания USM миллиардера Алишера Усманова объявила о выходе из капитала VK. Весь ее пакет акций достался группе "Согаз", ее крупнейшие акционеры - совладелец банка "Россия" и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук.

24 февраля Путин объявил о начале войны против Украины, назвав это "специальной военной операцией". После этого были заблокированы или закрыты российские СМИ, называвшие боевые действия войной, а противники войны критиковали "Яндекс" за ограничение доступа к информации.

Ожидаемое решение

"Яндекс" объявил о возможной продаже сервисов в середине марта после начала российского вторжения в Украину.

Компания изучает "различные стратегические варианты", в том числе и продажу "Новостей" и "Дзена", это может быть осуществлено для того, чтобы сосредоточиться на других перспективных направлениях бизнеса - поиске, райдтехе, e-commerce и других, говорилось в заявлении.

Издание Moscow Times со ссылкой на источники в "Яндексе" утверждало, что Кремль якобы запретил российскому IT-гиганту продавать эти активы. СМИ при этом называли компанию VK потенциальным покупателем информационных ресурсов "Яндекса".

"Яндекс" не получал никаких запретов со стороны властей, которые могли бы помешать продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", заявляли в пресс-службе компании 19 апреля.

Критика в адрес "Яндекса"

Противники войны России против Украины критиковали поисковик "Яндекса" за то, что он не выдает ссылки на публикации, противоречащие российской официальной линии.

18 апреля "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации "Медузы", "Медиазоны", "Настоящего времени" (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же "Яндекс" удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

"Яндекс" объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте "Яндекса", то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, цитировал позицию компании Интерфакс.

"В текущих условиях невозможно продолжать"