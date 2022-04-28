Чт, 28.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Большая часть жильцов тартуского района Аннелинн желает провести полную реновацию своих домов

rus.postimees.ee
Большая часть жильцов тартуского района Аннелинн желает провести полную реновацию своих домов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Тийт Грихин.

Из опроса жителей девятиэтажных домов района Аннелинн выяснилось, что уже реновированные многоквартирные дома в Аннелинне заставили местных жителей задуматься о приведении в порядок собственного дома.

Опрос проводился городом Тарту в сотрудничестве с Тартуским университетом и Таллиннским техническим университетом с целью узнать отношение жителей района Аннелинн к своей жилой среде, многоквартирному дому, общественному пространству по соседству и к реконструкции жилого дома.

Опрос показал, что почти 60% жителей района Аннелинн желают или хотели бы провести капитальный ремонт своего дома, но четверть жителей не готовы за него платить дополнительно. Больше всего желают обновить вентиляционную систему (70% считают это очень или скорее важным), установить энергосберегающие светильники (64%), заменить трубопровод и радиаторы (63%), утеплить дом (60%), привести в порядок территорию вокруг дома (60%) и установить в квартирах умные счетчики и панели управления (57%).

Многие респонденты недовольны нынешними счетами за отопление жилья: ими совсем недовольны 28% респондентов и 35% затруднились ответить.

В целом своими квартирами жильцы довольны: хотя летом слишком жарко, однако размерами, планировкой и общим состоянием квартиры скорее или очень довольны. Больше всего вызывают недовольство состояние балконов и внешний вид дома, более половины опрошенных недовольны состоянием подвала.

Большинству респондентов нравится жить в Аннелинне. Больше всего их устраивает расположение и окрестности многоквартирного дома, разнообразие магазинов и услуг, сеть общественного транспорта, детские и спортивные площадки, тренажерные залы на открытом воздухе и тротуары. Наибольшее недовольство было выражено в отношении возможностей парковки.

В опросе по девятиэтажным домам района Аннелинн приняло участие 507 человек, из которых у 67% родным языком является эстонский язык и у 30% – русский язык. Опрос проводился в конце прошлого года.

Опрос является подготовкой к работам по проекту oPEN Lab Annelinn+, финансируемому Европейской комиссией, в рамках которого в сотрудничестве с квартирными товариществами три девятиэтажных жилых дома в районе Аннелинн реконструируются в здания с почти нулевым потреблением энергии, а вокруг зданий формируется современная жилая среда. Прием заявок от квартирных товариществ на получение дотации начинается весной, и в этом году будут определены три многоквартирных дома, которые присоединятся к проекту.

Партнерами города Тарту в проекте являются Институт Балтийских исследований, Энергетическое агентство Тартуского региона, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Gren Tartu и Eesti Energia.

Проект финансируется из соглашения № 101037080 по «Зеленой сделке» (Green Deal), являющейся частью программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». В проекте также участвуют город Памплона (Испания) и город Генк (Бельгия).

Ключевые слова
Наверх