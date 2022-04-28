Большая часть жильцов тартуского района Аннелинн желает провести полную реновацию своих домов

Опрос проводился городом Тарту в сотрудничестве с Тартуским университетом и Таллиннским техническим университетом с целью узнать отношение жителей района Аннелинн к своей жилой среде, многоквартирному дому, общественному пространству по соседству и к реконструкции жилого дома.

Опрос показал, что почти 60% жителей района Аннелинн желают или хотели бы провести капитальный ремонт своего дома, но четверть жителей не готовы за него платить дополнительно. Больше всего желают обновить вентиляционную систему (70% считают это очень или скорее важным), установить энергосберегающие светильники (64%), заменить трубопровод и радиаторы (63%), утеплить дом (60%), привести в порядок территорию вокруг дома (60%) и установить в квартирах умные счетчики и панели управления (57%).

Многие респонденты недовольны нынешними счетами за отопление жилья: ими совсем недовольны 28% респондентов и 35% затруднились ответить.

В целом своими квартирами жильцы довольны: хотя летом слишком жарко, однако размерами, планировкой и общим состоянием квартиры скорее или очень довольны. Больше всего вызывают недовольство состояние балконов и внешний вид дома, более половины опрошенных недовольны состоянием подвала.

Большинству респондентов нравится жить в Аннелинне. Больше всего их устраивает расположение и окрестности многоквартирного дома, разнообразие магазинов и услуг, сеть общественного транспорта, детские и спортивные площадки, тренажерные залы на открытом воздухе и тротуары. Наибольшее недовольство было выражено в отношении возможностей парковки.

В опросе по девятиэтажным домам района Аннелинн приняло участие 507 человек, из которых у 67% родным языком является эстонский язык и у 30% – русский язык. Опрос проводился в конце прошлого года.

Опрос является подготовкой к работам по проекту oPEN Lab Annelinn+, финансируемому Европейской комиссией, в рамках которого в сотрудничестве с квартирными товариществами три девятиэтажных жилых дома в районе Аннелинн реконструируются в здания с почти нулевым потреблением энергии, а вокруг зданий формируется современная жилая среда. Прием заявок от квартирных товариществ на получение дотации начинается весной, и в этом году будут определены три многоквартирных дома, которые присоединятся к проекту.

Партнерами города Тарту в проекте являются Институт Балтийских исследований, Энергетическое агентство Тартуского региона, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Gren Tartu и Eesti Energia.