В пятницу в Хаапсалу открывается кинофестиваль HÕFF

В пятницу вечером, 29 апреля, в Хаапсалу стартует крупнейший в странах Балтии кинофестиваль жанрового кино. На торжественном открытии покажут классический немой фильм ужасов «Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922), снятый по мотивам произведения Брэма Стокера «Дракула». Однако фильм будет представлен в новом качестве – музыкальное сопровождение создал ансамбль Kriminaalne Elevant, а в Носферату перевоплотится актриса Элина Рейнольд –, в результате зрители увидят совершенно новое прочтение столетней кинокартины.



Главная программа фестиваля включит фильмы ужасов и фантастики с крупнейших мировых киносмотров ("Сандэнс", Канны, Берлин, Венеция, Торонто и т.д.) и престижных специализированных фестивалей. В главную программу вошли два фильма с русскими субтитрами: «Варяг» (The Northman, 2022) и «Не говори никому» (Gæsterne, 2022).



Новейшая американская кинокартина «Варяг», мировая премьера которой состоялась в апреле, примечательна звездным составом (Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тэйлор-Джой и др.), высокой оценкой кинокритиков и мастерским смешением жанров, которое в полной мере погружает зрителя в атмосферу скандинавских мифов и мира викингов.



Представленный на американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс» психологический триллер «Не говори о зле» сочетает в себе хорошую актерскую игру, качественную операторскую работу и неожиданные повороты сюжета. История начинается со знакомства двух семей в Тоскане, одна из которых приглашает другую к себе в гости. Однако посетителей ожидает далеко не радушный прием.



В этом году в фокусе HÕFF – якутское кино, которое за последние два десятилетия добилось признания не только в родной Республике Саха, но и за ее пределами. Фильмы местных кинематографистов становятся лауреатами престижных премий. В Хаппсалу покажут «Вертолет» («Бөртөлүөт», 2021) и «Проклятая земля. Рок» («Сэттээх сир. Ыйаах», 2021) на якутском языке с русскими субтитрами. Фильмы, снятые в «Сахавуде», самобытные, свежие, искренние, близкие к природе и зачастую связаны с мифологическим миром.



На фестивале будет открыта выставка якутского фотографа Алексея Васильева, который в 2019 году посетил съемочные площадки фильмов «Бэйбэрикээн», «Черный снег» и «Проклятая земля. Рок», чтобы запечатлеть будни кинематографистов в Республике Саха. В 2021 году эта серия фотографий заняла первое место в престижном международном фотоконкурсе World Press Photo. В Эстонии впервые они будут представлены на Хаапсалуском фестивале фильмов ужасов и фантастики.



На HÕFF представится возможность посмотреть фильм украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог» (Nosorih, 2021), который после премьеры на Венецианском киносмотре осенью прошлого года стал настоящим хитом многих других фестивалей по всему миру. Киноработа рассказывает об Украине 90-х через историю молодого человека по кличке Носорог, попавшего в криминальный мир.



Для посещения фестиваля с детьми чуть постарше можно выбрать эстонско-латвийский фильм «Башня-Наоборот», который также покажут с субтитрами на русском языке.



Кроме того, по сложившемуся обычаю на фестивале будут представлены старые фильмы, к которым стоит порой возвращаться. Например, в ретропрограмму HÕFF вошли «Гиперболоид инженера Гарина» (1965) и «Вий» (1967), которые можно будет посмотреть на русском языке.



Билеты можно приобрети по 6,5 евро, однако для школьников и студентов действует льготная цена 5,5 евро. Билет на открытие фестиваля, фильм-концерт «Носферату 100. Ремикс», стоит 12 евро. При желании посетить большее количество фильмов стоит обратить внимание на фестивальный паспорт, который обойдется в 59 евро на весь период HÕFF или в 30 евро на субботние показы. Фестиваль можно поддержать, приобретя специальный паспорт мецената за 150 евро.



Проводимый в семнадцатый раз Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики пройдет с 29 апреля по 1 мая.