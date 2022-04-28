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ФОТО ⟩ 15 лет Бронзовой ночи: кошмарная ночь в архиве и разгром торгового зала Datel

Аймар Алтосаар
15 лет Бронзовой ночи: кошмарная ночь в архиве и разгром торгового зала Datel
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Офис Datel после Бронзовой ночи.
Офис Datel после Бронзовой ночи. Фото: Urmas Kõlli

В ночь на 27 апреля 2007 года архивариус Яан Хаак оказался в большой опасности: находясь в одиночестве в архивном хранилище на подвальном этаже, он слышал, как толпа бунтует, и бьет стекла наверху. Он не знал точно, в какую дверь ломятся, но, к счастью, в хранилище были огнеупорные двери. А вот у расположенной над архивом IT-компании Datel дела обстояли не так хорошо - она была полностью разграблена, пишет Postimees.

В апреле 2007 года бывший архивариус Ярвамаа Яан Хаак работал в Балтийском бизнес-архиве, который располагался по адресу Эндла, 4 в Таллинне на Тынисмяги. Иногда он ночевал прямо там, чтобы не ездить каждый вечер домой в Палдиски.

27 апреля, когда вокруг Тынисмяэ вокруг бронзового солдата собралась шумная толпа, за активностью которой также наблюдало большое количество полицейских, Хаак вышел поесть и около шести часов вернулся в архив. Вспоминая тот день, Хаак сказал Postimees: «Я думал, что что-то может произойти, но я не верил, что дойдет до такого безумия. Я пришел в архив, где собирался переночевать. В архиве я начал смотреть интернет, и стало ясно, что ситуация в городе плохая».

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