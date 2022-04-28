ФОТО ⟩ 15 лет Бронзовой ночи: кошмарная ночь в архиве и разгром торгового зала Datel

В ночь на 27 апреля 2007 года архивариус Яан Хаак оказался в большой опасности: находясь в одиночестве в архивном хранилище на подвальном этаже, он слышал, как толпа бунтует, и бьет стекла наверху. Он не знал точно, в какую дверь ломятся, но, к счастью, в хранилище были огнеупорные двери. А вот у расположенной над архивом IT-компании Datel дела обстояли не так хорошо - она была полностью разграблена, пишет Postimees.

