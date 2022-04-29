Эстонского предпринимателя и его семью затравили тик-токеры: полиция бессильна

Травля Антерро в TikTok началась год назад, после того, как он посетил студию передачи Laser, чтобы поговорить о теневой стороне TikTok и его опасности для детей. После того, как Антерро выступил по телевидению с разговором о TikTok в критическом тоне, хулиганы активизировались и превратили его жизнь в ад: по соцсети начали распространяться слухи будто бы он педофил и сексуально использует свою дочь.