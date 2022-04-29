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Эстонского предпринимателя и его семью затравили тик-токеры: полиция бессильна

Kuuuurija
Эстонского предпринимателя и его семью затравили тик-токеры: полиция бессильна
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Kuuuurija: Anterro maffia – kiusamine ja terror sotsiaalmeedias
Kuuuurija: Anterro maffia – kiusamine ja terror sotsiaalmeedias Фото: Pilt videost

45-летний эстонский бизнесмен Антерро Ахонен и его семья оказались мишенями совершенно невыносимой интернет-травли, от которой страдают уже год. Программа Kuuuurija рассказывает о том, как ужасно порой ведут себя дети в сети, а полиция ничего не может поделать.

Травля Антерро в TikTok началась год назад, после того, как он посетил студию передачи Laser, чтобы поговорить о теневой стороне TikTok и его опасности для детей. После того, как Антерро выступил по телевидению с разговором о TikTok в критическом тоне, хулиганы активизировались и превратили его жизнь в ад: по соцсети начали распространяться слухи будто бы он педофил и сексуально использует свою дочь.

И хотя Антерро неоднократно обращался в полицию и пытался положить слухам конец, это ему так и не удалось. "Они выкладывают мой домашний адрес вместе с фотографией и гугл-картой, и призывают приходить терроризировать меня", - добавляет он.

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