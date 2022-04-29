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Кальюлайд: расправа российских войск над мирными жителями в Украине — часть военной доктрины РФ

Павел Соболев
Кальюлайд: расправа российских войск над мирными жителями в Украине — часть военной доктрины РФ
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  • Для ПАСЕ было важно дать понять, что Европа видит в жестокости армии РФ следование воле Кремля
  • Германия не может быть военным лидером западного мира, потому что им являются США
  • Отключая Болгарии газ, Россия делает из Болгарии еще более верного союзника Украины

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, заместитель председателя парламентской комиссии по делам Евросоюза Раймонд Кальюлайд среди прочего ответил на вопросы, касающиеся инициативы ПАСЕ по созданию трибунала для расследования военных преступлений России в Украине и перспектив отказа Европы от российского газа.

- Вы всего несколько часов назад вернулись из Страсбурга. Вчера ПАСЕ призвала всех своих членов, а также государства в статусе наблюдателей, срочно создать специальный международный уголовный трибунал для расследований военных преступлений российской армии и российского политического руководства, совершенных в Украине. В единогласно принятой резолюции говорится, что ПАСЕ потрясена использованием Россией изнасилований и пыток в качестве средств ведения войны. Планируется, что трибунал будет находиться в Страсбурге и будет обладать полномочиями выдавать международные ордеры на арест без учета иммунитета глав государств. Можно ли представить сейчас, что такой ордер будет выписан и на имя Владимира Путина?

- Представить это можно, но если говорить о дискуссиях, которые в ПАСЕ были вчера, то высказывания депутатов можно было поделить на две категории. С одной стороны, выступали люди, которые обращали внимание на происходящее в Украине, приводили факты, которые им известны, говорили о конкретных случаях преступлений, нуждающихся в расследовании. И также выступали те парламентарии, которые являются экспертами в международном праве, они говорили о том, какой формат может быть у создающегося трибунала, как следует организовать его работу. Однако в целом в этом вопросе в ПАСЕ наблюдался, можно сказать, конесенсус.

Днем раньше ситуация в Украине обсуждалась в ПАСЕ в более широком контексте. На этом заседании тоже царило единодушие в смысле поддержки Украины, но начинали высказываться несколько разные мнения в тех случаях, когда речь заходила о помощи Украине вооружением. Находились люди, которые считали, что в готовящуюся резолюцию не надо включать конкретные типы вооружений для поставок Украине, потому что, мол, ПАСЕ — это не НАТО, это не военный блок, и поэтому ПАСЕ просто не должна заниматься такими вопросами. Также находились люди, которые говорили, что нет сейчас смысла включать в резолюцию какие-то абстрактные слова о военной помощи, поскольку это явно не то, что необходимо Украине в нынешней ситуации. Довольно активно прописать в резолюции оружейную тему призывали представители Великобритании, но их не поддержали, так что это резолюция в итоге, возможно, оказалась несколько мягче того варианта, на который надеялись особенно решительные члены ПАСЕ.

- Также в резолюции ПАСЕ сказано, что присвоение президентом России мотострелковой бригаде, совершившей зверства в Буче, почетного звания, направляет сокрушительный сигнал семьям погибших и цинично поощряет российские войска продолжать безнаказанно совершать аналогичные действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Тем самым со стороны ПАСЕ словно подчеркивается личная ответственность Владимира Путина за самые страшные преступления ведущейся войны. Можно ли видеть в этом четкий сигнал Кремлю о том, что не только без смены власти в России, но и без предания ключевых фигур путинского режима суду ни о каком прекращении международной изоляции России не может быть и речи?

- Находились же военные эксперты, которые говорили, что причина жестокости российских военных в Украине состоит в том, что в российской армии плохая дисциплина, слабое управление, у солдат плохая подготовка, и поэтому российские войска делают эти ужасные вещи. Я думаю, что ПАСЕ было очень важно подчеркнуть, что Европа понимает, что все преступления, совершаемые российскими военными в Украине, происходят по распоряжениям российского политического руководства, и что все эти зверства — это не инициатива самих военных, а, скорее, часть доктрины российской агрессии. Возможно, с самого начала это не планировалось, но когда поступили первые сигналы о страшных преступлениях, от руководства РФ пошли сигналы военным продолжать в том же духе, делать все, что захочется, чтобы мирному населению Украины было понятно, что его жалеть не будут.

В этот ряд вписывается и ракетный удар по Киеву, нанесенный в тот момент, когда там находился генсек ООН и давал пресс-конференцию. Это выглядело уже очень открытой провокацией против международного сообщества. ПАСЕ было важно дать понять, что она воспринимает жестокость российской армии как часть военной доктрины России в этой войне.

- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала на этой неделе, что Германию слишком часто подвергают несправедливой критике за то, что она якобы не оказывает военной поддержки Украине в необходимых количествах. По словам Каллас, причина этой несправедливой критики в том, что Европа слишком уж надеется, что Германия возьмет на себя ведущую роль в этом процессе. На этой неделе Бундестаг подавляющим числом голосов принял заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать всеобъемлющую поддержку Киеву, в частности, увеличением поставок тяжелого вооружения. Настал ли сейчас такой момент, когда про Германию уже можно сказать, что она начала справляться с этой лидирующей ролью?

- Я бы хотел сказать, что для премьер-министра Эстонии в нынешней ситуации сказать что-то другое по поводу Германии было бы невозможно, потому что сейчас подобная критика в отношении канцлера Германии со стороны эстонских властей никак не могла бы выглядеть конструктивной. Если же говорить о лидирующей роли Германии в ЕС, то тут нужно понимать, что чаще всего такую роль за Германией признавали в экономической плоскости. Уже хотя бы в силу того, что Германия является огромной экономикой. Канцлер Меркель была ключевой фигурой в решении финансового кризиса.

Но когда мы говорим о вопросах обороны, то тут уже совсем другая ситуация. Германия после окончания второй мировой войны на протяжении многих десятилетий старалась удерживаться от любых проявлений милитаризма, старалась не вмешиваться в военные конфликты и в решении военных вопросов старалась держаться даже не на втором, а на третьем плане. После Брексита в ЕС осталась одна страна, обладающая ядерным оружием. Это Франция. Эмманюэль Макрон в течение своего первого срока старался быть человеком, который занимает ведущую позицию в ЕС в вопросах обороны, у него была даже идея создания в Европе самостоятельной оборонной системы и активного сотрудничества в рамках этой системы европейских стран. Он старался быть в ЕС лидером в вопросах внешней политики и обороны. Именно Макрон ведь ездил в Москву перед началом войны.

Великобритания, обладающая ядерным оружием, больше не входит в ЕС, однако в любом случае понятно, что говорить о настоящей военной безопасности Европы невозможно без участия в ней НАТО и США. Именно США перед нынешней войной активно делились своими разведданными, публиковали их, предупреждали своих европейских партнеров, что война неизбежна и что это будет серьезная война. То есть уже тогда роль военного лидера в западном мире брали на себя именно США.

- Позавчера, в среду, Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в связи с этим, что Россия занимается шантажом. По ее словам, для этого шага не было никаких причин и он совершенно неприемлем, а также показывает, что Россия не заслуживает доверия. Можно ли ожидать, что это очередное проявление подрывающего доверие поведения России побудит Европу еще активнее действовать в том направлении, чтобы найти способ позволить себе отказаться от российского газа как можно быстрее?

- Да, безусловно. Первые недели войны показали, что Россия при планировании нападения допустила огромные стратегические ошибки. Россия назвала определенные цели своих действий, но мы видим, что ее действия приводят к обратным целям. Россия при нападении на Украину говорила о необходимости отодвинуть НАТО от границ России, но в действительности НАТО к ним приближается, потому что стало очень реальным вступление в альянс Финляндии и Швеции. Отключение Болгарии от газовых поставок дало возможность правительству Болгарии получить в парламенте и в обществе поддержку участию страны в оружейных поставках Украине. Так же произошло и с угрозами Польше, которые вызвали реакцию, на 100 процентов противоположную той, какой хотела добиться Россия. Поэтому все недружелюбные действия России сейчас только укрепляют западные страны в понимании, что нужно делать все для победы Украины в этой войне. Такие акты, как ракетный удар по Киеву в момент нахождения в столице Украины генсека ООН, позволяют понимать это только лучше.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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