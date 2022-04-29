Кальюлайд: расправа российских войск над мирными жителями в Украине — часть военной доктрины РФ

- Находились же военные эксперты, которые говорили, что причина жестокости российских военных в Украине состоит в том, что в российской армии плохая дисциплина, слабое управление, у солдат плохая подготовка, и поэтому российские войска делают эти ужасные вещи. Я думаю, что ПАСЕ было очень важно подчеркнуть, что Европа понимает, что все преступления, совершаемые российскими военными в Украине, происходят по распоряжениям российского политического руководства, и что все эти зверства — это не инициатива самих военных, а, скорее, часть доктрины российской агрессии. Возможно, с самого начала это не планировалось, но когда поступили первые сигналы о страшных преступлениях, от руководства РФ пошли сигналы военным продолжать в том же духе, делать все, что захочется, чтобы мирному населению Украины было понятно, что его жалеть не будут.

В этот ряд вписывается и ракетный удар по Киеву, нанесенный в тот момент, когда там находился генсек ООН и давал пресс-конференцию. Это выглядело уже очень открытой провокацией против международного сообщества. ПАСЕ было важно дать понять, что она воспринимает жестокость российской армии как часть военной доктрины России в этой войне.

- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала на этой неделе, что Германию слишком часто подвергают несправедливой критике за то, что она якобы не оказывает военной поддержки Украине в необходимых количествах. По словам Каллас, причина этой несправедливой критики в том, что Европа слишком уж надеется, что Германия возьмет на себя ведущую роль в этом процессе. На этой неделе Бундестаг подавляющим числом голосов принял заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать всеобъемлющую поддержку Киеву, в частности, увеличением поставок тяжелого вооружения. Настал ли сейчас такой момент, когда про Германию уже можно сказать, что она начала справляться с этой лидирующей ролью?

- Я бы хотел сказать, что для премьер-министра Эстонии в нынешней ситуации сказать что-то другое по поводу Германии было бы невозможно, потому что сейчас подобная критика в отношении канцлера Германии со стороны эстонских властей никак не могла бы выглядеть конструктивной. Если же говорить о лидирующей роли Германии в ЕС, то тут нужно понимать, что чаще всего такую роль за Германией признавали в экономической плоскости. Уже хотя бы в силу того, что Германия является огромной экономикой. Канцлер Меркель была ключевой фигурой в решении финансового кризиса.