Студия Postimees: предстанут ли инициаторы войны в Украине перед международным правосудием?

- В резолюции ПАСЕ сказано, что присвоение президентом РФ мотострелковой бригаде, совершившей зверства в Буче, почетного звания, направляет сокрушительный сигнал семьям погибших и цинично поощряет российские войска продолжать совершать аналогичные действия. Тем самым со стороны ПАСЕ словно подчеркивается личная ответственность Владимира Путина за самые страшные преступления ведущейся войны. Можно ли видеть в этом четкий сигнал Кремлю, что не только без смены власти в РФ, но и без предания ключевых фигур путинского режима суду ни о каком прекращении международной изоляции России не может быть и речи?

- По сообщению BBC, Евросоюз может принять решение по вопросу о введении нефтяного эмбарго в отношении России уже на следующей неделе, причем вопрос состоит уже не в том, вводить ли такую меру, а в том, когда она будет введена. Когда же это может случиться? Указывается, что предполагается принять эту меру поэтапно, чтобы не шокировать мировой рынок нефти и Евросоюз. Какой тут возможен баланс? Слышен ли в Европе голос Эстонии, которая призывает к скорейшему принятию этой меры?

- Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен заявила в связи с этим, что России занимается шантажом. По ее словам, для этого шага не было никаких причин и он совершенно неприемлем, а также показывает, что Россия не заслуживает доверия. Можно ли ожидать, что это очередное проявление подрывающего доверие поведения России побудит Европу еще активнее действовать в том направлении, чтобы найти способ позволить себе отказаться от российского газа как можно быстрее?