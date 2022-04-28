Эрдоган о войне в Украине: надеемся, что мир близко

"Мы надеемся, что мир близко. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН - УНИАН) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно", - отметил Эрдоган.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.

26 апреля Гуттериш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

В среду, 27 апреля, в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.